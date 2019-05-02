عندما يكتمل القمر الحلقة 24: متابعة الأحداث مثيرة جمعان وفلوه وكبير الجن

عندما يكتمل القمر، يعتبر من أهم المسلسلات الخليجية الأكثر انتشارا بالآونة الأخيرة عبر رواد التواصل الاجتماعي، لأنها أول مسلسل خليجي يتحدث عن الجن والسحر والشعوذة، وهو من المسلسلات المخيفة ويتابعه الكثير من المشاهدين في كافة أنحاء الوطن العربي.

سنعرض عليكم من خلال موقعنا المواعيد الكاملة للمسلسل عبر قناة MBC1 وعقب الانتهاء من عرض المسلسل الشيق الرعب عبر القناة ستعرض على الموقع الرسمي للقناة شاهد نت، وإليكم المواعيد على القناة بالكامل.

مواعيد حلقات المسلسل الرعب الخليجي