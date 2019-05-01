ارطغرل 146 موقع النور alnoor-tv إعلان مترجم “عودة غوندوغدو” مسلسل ارطغرل الحلقة ١٤٦...

ما زال مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس يحظى بمتابعة عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي رغم اقتراب انتهاء أحداث المسلسل خلال الفترة القصيرة المقبلة، ويتابع هذا العمل عدد كبير جدا من المشاهدين لما يقدمه المسلسل من أحداث تاريخية وواقعية تحكي قصة وأحداث ما قبل قيام الدولة الثمانية التي أسسها عثمان الأول بن ارطغرل بن سليمان شاه الغازي، ومن خلال هذه الصفحة تشاهدون مسلسل قيامة ارطغرل 146 مترجم إعلان الجزء الخامس موقع النور والذي يبحث عنه الجميع لمعرفة ملخص أحداث الحلقة 146 قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

تحديث: نعلم جميعاً أن الحلقة الماضية انتهت بمشهد كشف بيبولات نفسه بعدما وقع في فخ ارطغرل بمساعدة شقيقة الأول السيدة إيلبيلغي، ولكن السؤال هنا من سيقتل ألباستي هل ارطغرل أم شقيقته السيدة إيلبيلغي أو سيأخذه أرطغرل إلى سوغورت ليقوم بكشف خيانته أمام الجميع، هذا ما سنتعرف عليه خلال تحليل قيامة ارطغرل الحلقة 146 الجزء الخامس والتي ستعرض يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الحلقة الماضية من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس قد انتهت بتسليم بامسي ألينجاك لدراجوس كما هي الاتفاقية من أجل استعادة ابنه الذي تم خطفه بواسة ألباستي “بيبولات” وذلك من أجل غرض زعزعة الأمن في سوغورت وتقليل ثقة المحاربين والناس في أمير القبائل.

ارطغرل 146 مترجم موقع النور الجزء الخامس

كما شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المثيرة حيث قام بامسي ألب سيد المحاربين سابقاً بتهريب ألينجاك وضرب المحاربين ومارغان، ونتعرف معاً على تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 146 مترجم ومدبلج للغة العربية بخلاف قناة تي آر تي التركية وقناة موقع النور.

قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي

قناة دعوة: تردد 12687 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى

قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي

قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى

قناة فور شباب: تردد 11316 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي

قيامة ارطغرل 146 مترجم

تم نشر الإعلان الأول من مسلسل قيامة ارطغرل 146 مترجم الجزء الخامس عبر موقع النور alnoor-tv والذي يُبين بعض من أحداث الحلقة 146 ارطغرل الجزء الخامس والذي من خلالة ممكن توقع أحداث الحلقة القادمة من المسلسل.

ارطغرل الحلقة 146 مترجم موقع النور alnoor-tv

وسيتم عرض قيامة ارطغرل 146 الجزء الخامس عبر قناة تي آر تي التركية الأولى يوم الأربعاء المقبل 1-5-2019 وسنقوم بوضع البث المباشر لها في تمام الساعة الثامنة مساء، فكونوا متابعين معنا عبر هذه الصفحة، وذلك سيكون موعدكم مع عرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 146 مترجم الجزء الخامس موقع النور في نفس اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء ووقتها سنوفر لكم فيديو مشاهدة الحلقة ١٤٦ قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم.

وهناك توقعات بنهاية بأمسي ألب سيد المحاربين سابقاً خلال أحداث قيامة ارطغرل 146 مترجم الجزء الخامس، وذلك سوف نتأكد منه خلال ما سيتم نشره عبر الإعلان الثاني من مسلسل ارطغرل الحلقة 146 مترجم، بخلاف عرض الحلقة يوم الأربعاء المقبل.

ارطغرل 146 الجزء الخامس

وستبدأ قناة تي آر تي التركية عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 146 الجزء الخامس مساء الأربعاء في الثامنة مساء، وسيقوم موقع النور بترجمة الحلقة وستكون متوفرة خلال ساعة أو ساعتين على حد أقصى، وسنتابع معكم أحداث مسلسل ارطغرل ١٤٦ مترجم موقع النور الليلة عبر هذا التقرير وسنرفق لكم فيديو الحلقة كاملة.

وهناك الكثير من التوقعات تشير لمقتل بامسي ألب أثناء القتال الذي سيتم خلال تنفيذ حكم الإعدام على دراجوس في سوق سوغورت وذلك بعدما اتفق بيبولات مع قائد القلعة الحالي للتدخل وانقاذ دراجوس، كل ذلك تشاهدونه خلال عرض مسلسل قيامة ارطغرل 146 مترجم موقع النور.

Advertisements

ومن المتوقع أن يشهر بيبولات سيفه في وجه ارطغرل ومحاربيه في سوق سوغورت أثناء تنفيذ الإعدام بحق دراجوس وذلك تنفيذاً للخطة المتبعة سابقاً بين بيبولات وقائد قلعة ليفكة الحالي بعدما طرح عليه بيبولات أنهم سيدخلون سوغورت بزي تجار عاديين لكي لا يشك بهم أحد، وتشاهدون أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 146 مترجمة كاملة موقع النور خلال ساعات أمس اليوم الأربعاء.

تحديث: لم يتم نشر الإعلان الثاني من مسلسل ارطغرل الحلقة 146 مترجم الجزء الخامس سواء على قناة موقع النور على يوتيوب أو خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نترقب معكم.

بدأ العرض المباشر لمسلسل ارطغرل الحلقة 146 الجزء الخامس عبر قناة تي آر تي التركية الأولى منذ قليل، ساعات قليلة وسنوفر لكم مشاهدة ارطغرل 145 مترجم موقع النور الجزء الخامس، تابعوا معنا.

ارطغرل مترجم 146 الجزء الخامس

يمكنكم مشاهدة الحلقة الماضية من قيامة ارطغرل 145 موقع النور مترجم للغة العربية، وأحداث خطيرة وهامة في الحلقة الجديدة.

ونترقب معكم نشر الإعلان الثاني لمسلسل ارطغرل 146 مترجم موقع النور الجزء الخامس والذي سيوضح الكثير من الأحداث الهامة بعد أن تم القبض على ألباستي.

والجدير بالذكر أن الحلقة الماضية انتهت باستيلاء ارطغرل على منطقة الانحصار بعدما عقد اتفاق مع سفير الإمبراطور، وقام ارطغرل بحصار قلعة ليفه استعداداً لفتحها، والمزيد من الأحداث الجديدة نتابعها معكم خلال قيامة ارطغرل 146 مترجم موقع النور الجزء الخامس.

حتى الىن لم يتم نشر الإعلان الثاني من قيامة ارطغرل 146 مترجم موقع النور الجزء الخامس، وهناك العديد من التوقعات التي تشير لهروب ألباستي من الفخ الذي نصبه ارطغرل وإيلبيلغي له، وكان ألباستي قد كشف عن وجهه الحقيقي أثناء الوقوف أمام ارطغرل وإيلبيلغي.

ويدور في بال الكثير من المتابعين وعشاق المسلسل أنه أثناء ذهاب بعض المحاربين وراء بيبولات سيتم اندلاع القتال مما سيؤدي لهروبه، وذلك ما سنشاهده معكم في حلقة اليوم.