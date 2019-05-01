تابع ارطغرل 146 مترجم: أحداث جديدة في مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 146 الجزء الخامس موقع النور...

ما زال مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس يحتل الصدارة ويتربع على عرش عمليات البحث على جوجل في معظم الدول العربية، فهذا الجزء يختلف تماماً عن الأجزاء السابقة فهو يشهد الكثير من الأحداث المثيرة والهامة في حياة الغازي ارطغرل بن سليمان شاه وصراعه مع قلعة ليفكه وامبراطورية المغول، ويرغب الكثير الإطلاع على أحداث وتفاصيل ارطغرل 146 مترجم موقع النور الجزء الخامس.

وقد انتهت الحلقة الماضية من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس بوقوع ألباستي في فخ ارطغرل وإيلبيلغي ليحكم قبضته عليه بعدما ألقى لهم طعم الرسالة التي تحتوي على مكان اللقاء بين ارطغرل وشقيقة الأخير وسارع بيبولات بالذهاب مع محاربيه لهذا المكان أيضاً ليقعوا في أيدي ارطغرل ومحاربيه.

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كما شهدت الحلقة الماضية شفاء بامسي بعدما تمت معالجته على يد السيد أرتوك كما تم اعطاؤه العفو من ارطغرل بعدما علم أنه قد دافع عن ابنه جوندوز أثناء اندلاع القتال في السوق وقت إعدام دراجوس وقد أنقذ جوندوز من الموت، كما اتفق ارطغرل رسمياً مع سفير الإمبراطور بأخذ منطقة الانحصار.

وتم نشر إعلان قيامة ارطغرل 146 مترجم موقع النور الجزء الخامس، والذي يشهد رجوع شقيق ارطغرل جوندودو الذب كان هارباً لفترة طويلة بسبب مداهمة المغول لقبيلته والقبائل التركية وذلك حدث في الحلقات الأولى من المسلسل التاريخي، وكان ارطغرل لعب لعبة كبيرة على ألينجاك ليعطيه خطاب العفو عن أخيه.

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قيامة ارطغرل 146 إعلان 1

وينكشف خلال مسلسل ارطغرل 146 مترجم موقع النور الجزء الخامس الكثير من الاحداث التي سيتم مشاهدتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 1-5-2019، ونحن في انتظار الكشف عن الإعلان الثاني مسلسل قيامة ارطغرل 146 مترجم الجزء الخامس موقع النور والذي سيكشف المزيد من الأحداث المثيرة والأسرار الكثيرة.

متابعينا سوف نوفر لكم مشاهدة قيامة ارطغرل 146 مترجم الجزء الخامس موقع النور عبر هذه الصفحة اليوم الأربعاء وذلك في المواقيت المعروفة كما تعودنا.

وسيتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل 146 مترجم الجزء الخامس موقع النور يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر وذلك بعد انتهاء عرض الحلقة عبر قناة تي آر تي التركية.