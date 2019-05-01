حلا شيحة: انفصلت عن زوجي منذ 5 أشهر ومازالت تجمعنا علاقة ود

قالت الفنانة حلا شيحة، أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة، وقد تم الانفصال رسميا قبل 5 أشهر، وأكدت أنه مازالت تجمعه علاقة ود واحترام تحديدا أنه والد أبنائها، كما شددت أنها ترفض تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.

وفي سياق متصل تعمل حلا شيحة حاليا على تسجيل حلقات مسلسل إذاعي جديد باسم “نوسة نحلة ثانك يو” وهو من تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفى الدين حسن وسيتم إذاعة خلال شهر رمضان على محطات شبكة راديو النيل.

كما تستكمل حلا شيحة في الوقت الحالي تصوير باقي مشاهدها في مسلسل “زلزال” مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم حصريا على شاشة “dmc”، ليكون العمل الأول لها بعد إعلان رجوعها للتمثيل مجدداً بعد أكثر من 12 عام من الاعتزال، حيث كان أخر الأعمال التي قدمتها فيلم “كامل الأوصاف” مع الراحل عامر منيب في عام 2006.

مسلسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجي، بطولة النجم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، سلوى عثمان، وتظهر حلا شيحة في المسلسل بدور فتاة شعبية لديها عربة فول في موقف ميكروباصات، ويقع في حبها محمد رمضان.