إخلاء سبيل حمو بيكا على حكم حبسه شهرين لحين الفصل في الطعن

أعلنت محكمة مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، عن قبولها استشكال حمو بيكا، على حكم حبسه شهرين، وقررت وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

حيث قام اليوم الثلاثاء دفاع حمو بيكا، بتقديم طلب استشكال أمام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، لإيقاف الحكم عليه شهرين، وذلك بسبب إقامته حفل بدون ترخيص بالإسكندرية، بعدما تقدم محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة.

وعليه فقد أصدرت محكمة جنح الدخيلة، قراراها بحبس المطرب “حمو بيكا” شهرين، على خلفية مزاولة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.