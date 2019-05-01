رضوى الشربيني تهنئ مصطفى شعبان على مسلسله في رمضان “أبو جبل”

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني تهنئة إلى صديقها الفنان مصطفى شعبان عن مسلسله الذي سيشارك به في السباق الرمضاني هذا العام “أبو جبل” الذي سيتم عرضه على قناة ON E حصرياً.

حيث كتبت الشربيني في الإستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: “ألف مبروك يا عشرة العمر، وإن شاء الله هتكسر الدنيا”.

تجدر الإشارة أن يشارك مصطفى شعبان في بطولة مسلسله “أبو جبل” الفنانة نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، دياب، محمد علي رزق، رشا بن معاوية وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن إنتاج شركة سينرجي.