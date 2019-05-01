عائلة الحاج نعمان الحلقة 31: حصريا اليوم على MBC مصر

عائلة الحاج نعمان من أقوى المسلسلات التلفزيونية التي تقون بالعديد من القصص التي تدور حول المجتمع والسلطة والصراع بين العائلات والأخوة من اجل المال، حيث يوجد تشويق وإثارة في هذا المسلسل، حيث يتم عرض الجزء الأول من مسلسل عائلة الحاج نعمان وهو حاز على نسبة مشاهدة عالية جدًا، حيث تجميع بين المشاهدين العرب والخليجين، يقدمها نخبة كبيرة المصرية منهم:

الفنان صلاح عبد الله.

النجمة سهير الصايغ.

الفنان تيم حسن.

الفنانة صفاء الخولي.

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مسلسل عائلة الحاج نعمان:

يتم عرض المسلسل من الأحد للخميس على قناة أم بي سي مصر، ويوميًا في الموقع الرسمي في تمام الساعة التاسعة مساء، وبتوقيت السعودية في الساعة الثامنة مساءً، كما تدور أحداث المسلسل على الإثارة والتشويق والغيرة وبعض المشاكل النفسية كل هذا يدور في حلقات مسلسل عائلة الحاج نعمان لمتابعة المزيد من التفاصيل يجب متابعة الحلقات الجديدة من المسلسل.

المسلسل القناة الناقلة التوقيت عائلة الحاج نعمان أم بي سي مصر MBC الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية

يوجد الحاج نعمان بنات وهو يبدأ في صراع بين أخواته البنات وهي خلافات اجتماعية بسبب المال، لهذا متابعة ما يتم عرضة من مسلسل عائلة الحاج نعمان يساعدك على الاطلاع على باقية الأحداث تابعونا في الحلقات الجديد من المسلسل.