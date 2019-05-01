مسلسل قيد عائلي الحلقة 24: Qeed 3a2ly اليوم على قناة dmc دراما

مسلسل قيد عائلي الحلقة 23، يعتبر هذا المسلسل من المسلسلات القوية التي تعمل على جذب انتباه الكثير من المشاهدين، وتعمل على الالتفات حول الأمور الأسرية، والتي تدور أحداثها حول البحث عن المال والمكانة الاجتماعية، حيث يظهر في المسلسل Qeed 3a2ly خلاف بين عائلتين من كبار العائلات حيث يكون السبب وراء هذا الخلاف هو الميراث بجانب صلة القرابة الموجودة بينهم.

مواعيد عرض قيد عائلي حصريًا على قناة dmc دراما

يتم بث المسلسل على قناة dmc دراما كما يتم عرضها في الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية، كما يعرض بعد الانتهاء من عرضه على القنوات الناقلة، سيعرض على الصفحة الرسمية للقناة.

المسلسل القناة الناقلة التوقيت قيد عائلي قناة dmc دراما الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة الساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية Advertisements

مسلسل قيد عائلي الحلقة 24:

نحن الآن نراقب الأحداث التي تأتي في مسلسل قيد عائلي، ولمعرفة الكثير من الأحداث التي تدور عبر مسلسل قيد عائلي يمكنك الاستمرار معنا ومتابعة جميع الحلقات الجديد، حيث تدور أحداث الحلقة 23 على خروج نضال الشافعي واستقباله لأسرته بطريقة ما واختلاف في طريقة المعاملة مرة أخرى، حيث يتضمن هذا المسلسل نخبة كبيرة جدًا من ألمع النجوم:

منة فضالي.

نضال الشافعي.

دينا فؤاد.

محمد رياض.

صلاح عبد الله.

ميرفت أمين

محمد نجاتي.

عزت العلايلي.

روابط جميع حلقات المسلسل هنــــــــــــــــــــــا