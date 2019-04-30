محمد فؤاد يختتم حفلة بأغنية حيران.. ويردد مع الجمهور تحيا مصر

اختتم المطرب محمد فؤاد حفله بالتجمع بأغنية “حيران، وبعد الانتهاء من الأغنية أخذ يردد مع الجمهور “تحيا مصر”.

وأوضح محمد فؤاد أثناء كواليس التحضير للحفل لأغنية ساعات بشتاق والتي تتضمن كوبيليه “لفنجان قهوة وأنا بذاكر” وقال أنه طلب من مؤلف الأغنية تغير تلك الجملة لفنجان قهوة وأنا بذاكر، وأضاف: “كان عيب أشرب قهوة في البيت.. عمري ما عملتها عشان كدة طلبت تغيير الكلمات.

وقد أثارت الألعاب النارية الموجودة على مسرح الحفل بالتجمع خوف فؤاد، بعد أن اقترب منها دون قصد منه، وعلق “أنا شامم ريحة شياط”.

وبدأ الفنان محمد فؤاد حفله بأغنية سلام ضمن حفلات نجوم الغناء في عيد الربيع، وكشف فؤاد تصويرها فيديو كليب بالاستعانة بمشاهد من حفل اليوم وحفل الرحاب.