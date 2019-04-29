أحمد عز وأحمد فهمي يستأنفان تصوير “العارف” بعد عيد الفطر المقبل

بدأ الممثلان المصريان ​أحمد عز​ و​أحمد فهمي​، بتصوير مشاهدهما في فيلم “​العارف​”، وسيتم استئناف التصوير بعد عيد الفطر المقبل، بعدما توقف الفيلم قبل شهرين، بسبب انشغال أحمد فهمي بتصوير مسلسله الجديد “​الواد سيد الشحات​” الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وعدم استطاعت الأبطال على الاجتماع في الوقت الحالي.



يذكر أن أبطال فيلم “العارف” قد انتهوا من تصوير جزء من أحداثه مطلع هذا العام، قبل انشغالهم في تصوير أعمال أخرى، حيث يقوم أحمد عز حالياً بتصوير فيلم “ولاد رزق – عودة أسود الأرض” مع المخرج ​طارق العريان​، والذي سيعرض في السينما خلال الفترة المقبلة، وكذلك عدم تواجد الممثلتين ​​​ركين سعد وكارمن بصيبص​ في مصر.

الفيلم من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، ومن بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، ركين سعد، كارمن بصيبص،محمود حميدة وأحمد خالد صالح.