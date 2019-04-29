“الممر” يمنع أحمد عز من التواجد بفيلمين في عيد الفطر المقبل

يدخل الممثل المصري ​أحمد عز​ عيد الفطر بفيلم “​الممر​”، والذي انتهى من تصويره مطلع هذا العام، وتعمل الشركة المنتجة على طرح الأفيشات والبرومو، بجانب حجز دور العرض التي سيعرض فيها الفيلم بالإتفاق مع شركة التوزيع.

يذكر ان عز يواصل حالياً تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم “​ولاد رزق​- عودة أسود الأرض” مع المخرج ​طارق العريان​، والذي كان مرشح للعرض في عيد الفطر أيضاً، إلا أنه طلب تأجيله لعيد الأضحى المقبل، خصوصاً أنه يتواجد في عيد الفطر بفيلم “الممر”، كما أنه من الأفضل عدم عرض فيلمين له في نفس الموسم، حتى لا يتأثر أحدهما.

فيلم “الممر” من تأليف وإخراج ​شريف عرفة​، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويشارك في بطولته أحمد رزق، محمد جمعة ، أحمد فلوكس، محمد فراج، أمير صلاح الدين و أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، إياد نصار، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، ويشارك بضيوف الشرف شريف منير وهند صبري وأنعام سالوسة،وحجاج عبد العظيم.