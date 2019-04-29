عندما يكتمل القمر الحلقة 21 || أحداث جديدة تحملها الحلقة الواحدة والعشرون ومحاولة فراج قتل والده...

يعرض مسلسل عندما يكتمل القمر عبر قناة mbc1، التي تتميز بعرضها لأكثر المسلسلات العربية والخليجية التي تجذب الكثير من متابعي المسلسلات الهامة التي تجذب الجماهير، ومسلسل عندما يكتمل القمر من المسلسلات التي تدور أحداثها في إطار الخيال، وتحكي عن رجل بسيط يدعى جمعان يرغب في تحسين حياته المادية فيقوم بالذهاب لبيت أمه المسكون بالجن، وتسكن جسده جن عاشقة له وتطارده كثيرا وترغب في الزواج منه ووالدها ( الرجل الأبيض) لا يريد أن يتم ذلك الزواج، وتبدأ المشاكل الأسرية فتتحول حياة جمعان إلى شقاء وعذاب، ويقوم ببطولة المسلسل ريم عبد الله تقوم بدور فلوة الجنية، والفنان فيصل العميري.

كما تعرض قناة mbc1، أحداث وحلقات مسلسل الرعب عندما يكتمل القمر ومتابعة الكثير من أحداث الإثارة والتشويق السعودي، ويعد هذا المسلسل من أول المسلسلات الرعب التي تنتجها المملكة العربية السعودية، ويناقش قضية اجتماعية تنتشر في الوطن العربي وهي السحر والشعوذة والاهتمام به والتصديق فيه.

مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 21

من أول عرض لحلقات المسلسل السعودي وهو نال أعجاب واهتمام الكثير من الجماهير العربية،فقد حظى المسلسل على نسب مشاهدة عالية في كل مكان بالوطن العربي وليس في المملكة العربية السعودية فقط، وأما عن مواعيد عرض المسلسل فأنه يعرض في الأوقات التالية:

العرض الأول للمسلسل في الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

الإعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت السعودية.

الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت مصر.

أحداث الحلقة 21 من عندما يكتمل القمر

نتعرف خلال حلقة اليوم في الساعة 11 مساء على ماذا ستفعل دانة أو فلوة مع جمعان خلال الحفل، وهل ستستطيع في نجدة جمعان من ابنه فراج الذي خطط لقتل والده، عندما قام بالاتصال به على أساس انه نادم على ما فعل، وذلك ما سنتعرف عليه من عندما يكتمل القمر بالحلقة 21.