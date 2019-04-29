عائلة الحاج نعمان الحلقة 29 على mbc مصر اليوم ||ماذا فعل خالد مع زوجته بعد ولادتها في الكوخ

تمكن مسلسل عائلة الحاج نعمان أن يجذب الكثير من المتابعين عبر القنوات التي تقوم بعرض المسلسل وليس خلال تلك الأيام وإنما في الأوقات التي كان يعرض بها المسلسل في الجزء الأول، فقد حقق نسبة عالية من المتابعة الجماهيرية في كل مكان بالوطن العربي، ولذلك ينتظرون عشاق المسلسل أحداث الحلقات المتتالية بشغف وانتظار، وسنقدم لكم رابط مباشر لمتابعة حلقات المسلسل في نهاية المقال فتابعوا حلقات مسلسل عائلة الحاج نعمان الجزء الثاني.

يقوم ببطولة مسلسل عائلة الحاج نعمان عدد كبير من نجوم الفن المصري والسوري، فيقوم ببطولة العمل الفنان تيم حسن يلعب دور خالد ابن الحاج نعمان، والنجم صلاح عبد الله، والفنانة يسرا اللوزي، ويشاركهم ميرنا نور الدين، ضيف الشرف الفنان القدير أحمد بدير، والمسلسل من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق.

مسلسل عائلة الحاج نعمان

تدور أحداث المسلسل المصري عائلة الحاج نعمان حول أسرة مصرية ميسورة الحال لديها ابن يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، ووالده الفنان صلاح عبد الله يقوم بزواج ابنه من فتاة وعندما تصبح حامل فان خالد يقوم بطردها من المنزل لشكه في سلوكها، وذلك نتيجة اضطرابه النفسي والألاعيب التي تقوم بها أخواته البنات حتى لا يتزوج وينجب، وتستمر الصراعات داخل العائلة للحصول على المال، ويقوم مخرج العمل في نهاية كل حلقة بغلق الحلقة على مشهد قوي حتى يتأثر الجمهور ويكون في شغف متابعة الحلقة التي تليها.

موعد عرض مسلسل عائلة الحاج نعمان

تعرض حلقات المسلسل عائلة الحاج نعمان من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة mbc مصر، وتعاد الحلقات في موقع شاهد نت بعد لحظات من عرض حلقات المسلسل، ويمكن متابعة المسلسل عبر موقع شاهد دوت نت، حيث تذاع عبر المواعيد الآتية: