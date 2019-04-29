عندما يكتمل القمر الحلقة 21: حلقة اليوم مصير جمعان مع الأبيض

مسلسل عندما يكتمل القمر هو المسلسل الأكثر انتشارًا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي السعودية بالأخص، فهذا المسلسل هو الأكثر متابعة لأنه يحتوي على الكثير من الأحداث المثيرة، مما أن مسلسل عندما يكتمل القمر من المسلسلات السعودية التي تأخذ مكانة كبيرة جدًا في الساحة السعودية لأنه من أجمل المسلسلات التي تبدأ قصتها في بيت الجد عجمان وأسرته المتواضعة.

مسلسل عندما يكتمل القمر:

الجد عجمان وهو الجد المسئول عن العائلة بالكامل مكونة من ابن وزوجة وحفيد يشتكي من مرض ما حيث يريد الجد عجمان أن يقوم بتغير الحالة الاقتصادية لأسرته فيسعى في عمله من اجل الحصول على المال لمعالجة حفيده الصغير الذي كان يشتكي من التعب والمرض ولا يقدر على معالجته بسبب قلة المال.

روابط حلقات مسلسل عندما يكتمل القمر

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لهذا قرر بيع المنزل ويذهبوا إلى منزل مهجور تابع لعائلتهم وهذا من أجل البحث عن كنز يغير حياتهم، ولكن تكون المفاجئة في وجود الجن في هذا المكان، وتبدأ القصة في هذا المكان مع إحدى الجنيات العاشقات وسنتعرف على جميع الأحداث القادمة من خلال متابعة مسلسل عندما يكتمل القمر.

مواعيد المسلسل الرعب والشيق