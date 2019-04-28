مسلسل عشاق رغم الطلاق الحلقة 22 تعرض الآن على mbc1 كيف ستتقبل نادية أمر زواج فيصل

مسلسل عشاق رغم الطلاق الحلقة 22، نتابع معكم اليوم جماهير مسلسل عشاق رغم الطلاق أحداث الحلقة 22 ومتابعة لأشهر مسلسل درامي يهدف إلى تسليط الضوء على الحياة الاجتماعية والمشاكل الأسرية التي تواجه الزوجات والأزواج، وما يصيب الأبناء من أضرار جراء تلك المشاكل، ويناقش المسلسل قضية المرأة المطلقة التي تهتم وما تعانيه من مشاكل بعد الطلاق فتابعوا معنا أحداث عشاق رغم الطلاق الحلقة 22.

يتم عرض المسلسل عشاق رغم الطلاق من خلال شاشة قناة أم بي سي، والتي تتميز بأنها تعرض أقوى المسلسلات الدرامية، وبعد انتهاء الحلقة يتم وضعها على موقع شاهد دوت نت، ومن المنتظر متابعة مسلسلات خليجية شهيرة سوف تعرض في شهر رمضان القادم 1440.

مسلسل عشاق رغم الطلاق حلقة 22

تابعنا معكم من خلال الحلقات الماضية من المسلسل الكويتي ما حدث بين ريم وبسام وتركها بسبب صديقتها وخيانته لها، وقصة حب التي نشأت بين فيصل وناديه، وإصرار امه في زواجه وارتباطه بريم، وان فيصل يصغرها بـــــ 15 عام، وان المجتمع يرفض علاقتهما، وفيصل يخشى من معرفة أمه بزواجه من نادية حتى لا تغضب منه.

مواعيد عرض مسلسل عشاق رغم الطلاق

يتم عرض المسلسل من الأحد إلى الخميس عبر قناة mbc1، ويتم إعادة الحلقات عبر موقع شاهد دوت نت، في المسلسلات الخليجية، كما يمكن متابعة المسلسل في المواعيد الأتية: