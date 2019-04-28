شاهد أونلاين مسلسل “عندما يكتمل القمر” الحلقة الواحد والعشرون Qamar Shahid كرمالك...

مسلسل عندما يكتمل القمر، مسلسل خليجي سعودي، وقد آثار الجدل حوله، فهو من نوعية المسلسلات الدرامية المتميزة التي تثير الرعب والخوف، حيث يصنف مسلسل عندما يكتمل القمر دراما رعب والتشويق، ذات طابع خاص، من خلال أداء متميز لبطل المسلسل فيصل العميري وبطولة ريم عبدالله، فمسلسل عندما يكتمل القمر، يعرض على شاشة MBC 1، بشكل مباشر، الآن مسلسل الرعب والإثارة على shahid.net عندما يكتمل القمر.

# الحلقة الواحد والعشرون مسلسل ” عندما يكتمل القمر”

شاهد مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة “21”

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قصة مسلسل عندما يكتمل القمر

تدور قصة المسلسل في إطار حكايات عالم الجن والشعوذة، حيث أن هناك حول رجل كبير في السن، يسكن مع ابنه وزوجته ابنه، داخل أسرة فقيرة، حيث يطر جمعان بطل المسلسل في الذهاب إلى قرية والدته، ليبيع بيتها القديم الذي يمتلكه، حيث تبدأ الأحداث في جو من الرعب والإثارة، داخل هذا المنزل القديم الذي يسكنه أسرة من الجن منذ سنين، وتتوالى الأحداث في درامي ملىء بالتشويق والرعب، فتابعونا ومسلسل عندما يكتمل القمر، على قناةMBC 1.

مواعيد عرض “Endama Yaktamil Al Qamarl”

يعرض مسلسل عندا يكتمل القمر في الأوقات التالية:

العرض توقيت السعودية توقيت مصر عرض أول 23.00 مساءً 22:00 مساءً الإعادة الأولى 8.15 صباحاً 7:15 صباحاً الإعادة الثانية 15.00 مساءاُ 14:00 مساءً

أعمار وجنسيات أبطال المسلسل السعـودي عندما يكتمل القمر

مشاهدة الحلقة الواحد والعشرون على شاشة قناة MBC 1: