شاهد “Qamar Shahid” الحلقة الواحد والعشرون «عندما يكتمل القمر» احداث  مسلسل عندما يكتمل...

نشاهد معكم اليوم مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة الواحد والعشرون، مسلسل الدراما والرعب السعودى عندما يكتمل القمر الحلقة الواحد والعشرون 21، بطولة فيصل العميري وريم عبدالله مشاهدة وتحميل اون لاين يوتيوب جودة عالية 720p مسلسلات خليجية 2019، يعرض مسلسل عندما يكتمل القمر على قناة أم بي سي قريبا، مسلسل عندما يكتمل القمر الموسم 1 الحلقة 21 ويكون بطولة فيصل العمري، والممثلة ريم عبد الله، ويشارك أيضا الفنان أحمد شعيب، وعيد سعد والعديد من الممثلين وسيناريو وقصة علاء حمزة، مسلسل عندما يكتمل القمر يوتيوب، مسلسل عندما يكتمل القمر شاهد نت ـمسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 21 الواحد والعشرون HD – كرمالك Tv، مسلسل, الدراما الخليجي السعودي الرعب عندما يكتمل القمر, مشاهدة الحلقات، حلقة أونلاين, تحميل تنزيل, مشاهدة عندما يكتمل القمر,مسلسل عندما يكتمل القمر, MBC 1, جودة عالية, HD, 720p, مسلسلات خليجية,, حصريا, Endama Yaktamil Al Qamar, انتاج, المملكة العربية السعودية الموسم الاول.

#مشاهدة مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة الواحد والعشرون

جميع حلقات مسلسل عندما يكتمل القمر

وهذا المسلسل تدور أحداثه حول إطار اجتماعي مثير جدا يوجد فيه غموض، وإثارة، وتشويق لجميع المشاهدين لأن هذا المسلسل يحكي حول الجن والجان، وهذا يعرف باسم العالم السفلي، والسحر ،تبدأ قناة ام بي سي 1 في عرض المسلسل الخليجي ( عندما يكتمل القمر ) على شاشتها بدءاً من يوم الثلاثاء 2 ابريل 2019 .

ويقوم الممثل فيصل العميري بتجسيد شخصيتين في هذا المسلسل يوجد فيها الكثير من الإثارة، والغموض حيث يقوم بتمثيل شاب مسه الجن، وبالتالي يعيش حياة المثالية، والذي يجعله يعيش في عالم الواقع بشكل يومي، بالإضافة إلى وجود عالم آخر لا يعلم عنه شيئا من الناس غير عالم الجان.

مواعيد مسلسل ” عندما يكتمل القمر ” على mbc1

سيكون رابط مشاهدة الحلقة الواحد والعشرون متواجد بعد العرض الأول للمسلسل حسب المواعيد في الجدول

Advertisements

العرض الأول 23.00 ( الحادية عشر مساءاً ) الإعادة الأولى : 8.15 ( الثامنة والربع صباحاً ) الإعادة الثانية : 15.00 ( الثالثة مساءاُ )

المسلسل يذاع على mbc 1 في المواعيد التالية بتوقيت السعودية ( +3 جرينتش )

دقات الطبول تحوّل أبوفراج إلى كائن يأكل النار.. عندما يكتمل القمر

جمعان يدخل دوامة مرعبة ويكتشف السر.. عندما يكتمل القمر

قصة مسلسل عندما يكتمل القمر

تدور أحداث هذا المسلسل حول قصة رجل يسمى جمعان رجل أسود البشرة طويل يعيش مع ابنه، وزوجة ابنه تسمى روضة، ويعاني وحفيدة من مرض عقلي، ولا يسمع، ولا يتكلم، وتستمر أحداث المسلسل حول ضغوط في الحياة بسبب الفقر، وبدأت المشاكل الحقيقية عندما قرر جمعان أن يذهب إلى قرية أمه يبحث عن بيتها الذي بني بالطين ليقوم ببيعه، ويستفيد من ثمنه، ولكن لم يعرف أن الجن سكنت هذا البيت منذ ثلاثين عام، وتبدأ هذه المعاناة من هنا، وتستمر أحداث المسلسل حول حياة جمعان في الواقع، وحياته مع العالم السفلي في عالم الجن.

مسلسل عندما يكتمل القمر حلقة 21 اون لاين 2019

( جمعان ) رجل أسود البشرة ، طويل ، خمسيني ، يعيش مع ابنه الثلاثيني ( فراج ) وزوجة ابنه ( روضة ) ، وحفيده المريض العقلي ذو الخمسة عشر ربيعا ( خالد )، الذي ولد وهو لا يسمع ولا يتكلم . العائلة تعاني من ضغوط الحياة ، وحالة الفقر المستمرة فيها منذ اجيال . ولكن بدات مأساة الاسرة الحقيقية حين فكر جمعان ان يعود الى قرية امه بحثا عن بيتها الطيني ليبيعه ويستفيد من ثمنه .كان البيت عبارة عن ( خرابة ) ولم يعرف ان الجن اصبحت تسكن ذلك البيت منذ 30 سنة . كانت تسكن البيت اسرة من الجن ، منهم ( الرجل الأبيض )، وابنته ( فلوة ) العاشقة للرقص والفن ، خاصة فن السامري ،فوجدت في جسد جمعان الاسمر النحيل أجمل ثوب للرقص فتلبسته !! عاد جمعان من هذه الرحلة رجلا آخر ، اصبح يعشق حلبات رقص السامري ، ويتتبعها ، اصبحت هي حياته ، دون ان يدرك حقيقة هذا العشق .ولكنه اصبح رقما صعبا في كل حفلات الزار والسامري . صار مشهورا في اوساط راقصي السامري ، تاتيه حالات من التلبس عند رقص السامري ( يسمونها بالعامية الاستنزال ) يصل الى حالات عالية من الوجد الصوفي اثناء الرقص حتى يفنى في الايقاع .. هذه الحالة غيرت حياة جمعان واسرته الى الاسوأ ، ولم يعرف لا هو والا ابنه سبب مايحدث لهم ، وكان هناك رجل يتتبعه في كل حفلات الرقص ، ويبلغ ابنه بالهاتف حين يقع جمعان مغشيا عليه ليأتي وياخذه الى البيت . وحين تعب الرجل من تتبعه أخذه معه الى بيته ! ولك يكن ذلك البيت سوى الخرابة ، ولم يكن الرجل الابيض الا والد فلوة ( الجنية )والذي يريد انقاذها منه … كان والد فلوة ( الجني ) رافضا لسلوك ابنته ولعشقها للفن ولجمعان ..لذلك طلب منه ان يخرج البنت من جسده .وهنا ظرت فلوة له ( صوت بدون صورة ) واختبرته انا اباها سوف يقتله فور خروجها من جسده حتى لا تجد الابنة العاشقة سبيلا للعودة الى جسده ( معشوقها ) وهنا بدأ الصراع بين جمعان ..هذا الرجل المسكين البسيط الذي لا يحلم الا بحياة طبيعية بسيطة .وبين عالم من الجن ..يتمثل في ابنة لا تريد التنازل عن جسد جمعان ، واب مستعد لعمل اي شي حتى يخرجها من جسده هذه هي العوالم الغريبة التي يدور حولها مسلسلنا هذا

عرض حلقات مسلسل عندما يكتمل القمر على شاشة ام بي سي

مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 21 كاملة يوتيوب حيث نشاهد عندما يكتمل القمر 21 سيما كلوب علي موقع شاهد فور يو مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقه 21 كرمالك بدون فاصل اعلاني الحلقة 21 من مسلسل عندما يكتمل القمر اون لاين علي بلاير الرادار عندما يكتمل القمر حلقة 21 نسائم ويمكنكم مشاهدة مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 21 ايموشن فيديو

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة رابط مشاهدة مسلسل عندما يكتمل القمر فيصل العمري وكذلك رابط المشاهدة عبر موقع شاهد نت هذا التقرير فتابعونا.