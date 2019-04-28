اتفرج اونلاين الحلقة “21” عندما يكتمل القمر على shahid.net|| شاهد جمعان  و الجنية ( فلوة...

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” SHOW NOW” شاهد مسلسل عندما يكتمل القمر،ساد الجدل بين مشاهدين حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” من كثرة مشاهد الرعب والإثارة به، حيث اتقن الفنان ” فيصل العمري” دوره بجدارة، من خلال دور البطولة في مسلسل ” عندما يكتمل القمر” ، وأقنع المشاهدين بأن جن ما يسيطر عليه في إطار من الأحداث المثيرة والغامضة، وأصبح هذا المسلسل حديث الملايين من المشاهدين على صفحات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، من كثرة إبداع الممثلين في حلقات المسلسل، والذي يعرض يومياً على شاشة قناة MBC1 .
#مسلسل ” عندما يكتمل القمر ” 21″
يتنظر المشاهدين يومياً بلهفة واشتياق أحداث جديدة من مسلسل عندما يكتمل القمر ، حيث يدور أحداث المسلسل عن قضية يخاف الناس التحدث عنها، وهي قضية الجن والسحر، ويتساءل المشاهدين عن هذه الأحداث بجدية، ويريدون معرفة أحداث الحلقة الجديدة بلهفة وإصرار من كثرة أحداث المسلسل الملتهبة، لهذا تابعوا يوميا حلقات جديدة من مسلسل الرعب والإثارة ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 من خلال جودة صوت وصورة بتقنية HD، كما يمكنكم متابعة الحلقات السابقة عن طريق ” شاهد نت”.
شاهد الحلقة الواحد والعشرون مسلسل عندما يكتمل القمر
مواعيد عرض مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1
يعرض يومياً حلقة جديدة من حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 عبر الأقمار الصناعية نايل وعرب سات
|عرض أول
|11:00 مساءً بتوقيت السعودية
|الإعادة الأولى
|8:15 صباحاً بتوقيت السعودية
|الإعادة الثانية
|3:00 بعد العصر بتوقيت المملكة العربية السعودية
تابع أحداث مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1
جمعان أعجب بفلوة التي رآها وهو لا يعلم أنها فلوة، وأخبر عبدالرحمن بأنه لم يرى شخص بجمالها، وقد شغلت باله وتعلق بها، فلوة أعادت جمعان مجددا لرقص السامري.
الدكتور راشد جاء لجمعان لأمر ضروري، عبدالرحمن أخبره أنه بالغرفة نائم ودخل لإيقاظه، لكنه لم يجده في الغرفة، ويؤكد لراشد أنه كان بالداخل ولم يخرج، راشد لم يصدق كلامه ودخل ليتأكد ولم يجده، فأوصل رسالة تهديد لجمعان عن طريق عبدالرحمن مفادها أنه يريد أن يعرف كل شيء عن غيث والا سيبلغ الشرطة عنه.
جمعان يرقص السامري هذه المرة وهو مغروم بحب الفتاة، فلوة تطلب منه أن يطلق عليها اسم فاسماها دانة، وطلب من فلوة أن تخفي الناس الذين حوله وتظهر له دانة لأنه يريد أن يراها، ففعلت.
أثناء توجه الدكتور راشد لمركز الشرطة للتبليغ عن علاقة جمعان باختفاء غيث، اتصلت به سكرتيرته وأخبرته بوجود حريق بالمكتب، وعندما دخل المكتب تفاجأ بوجود جمعان بالداخل، سكرتيرته تؤكد أنها لم ترى أحد دخل إلى المكتب.
تحدث جمعان مع الدكتور راشد بكلام علمي من الكتب عن حالة غيث، فغيث يعاني من انفصام الشخصية، والانتحار أحد أهم أسبابه انفصام الشخصية، من كان يتحدث مع الدكتور راشد ليس جمعان، فهي فلوة تشكلت على هيئة جمعان، وجمعان يجلس بالبيت مع عبدالرحمن يحدثه عن دانة وعشقه لها.
راشد يطلب من فلوة وهي على هيئة جمعان أن يذهب للشرطة ويخبرهم بكل شيء عن غيث، فطلبت منه أن يصبر يومين لربما يظهر غيث خلال يومين، فوافق راشد.
جمعان يعرض على عبدالرحمن الزواج من روضة، وإخراجها من بيت المطلقات، لأنه وعدها أن يخرجها، وفراج تزوج لم يعد يريدها.