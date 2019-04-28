“Qamar Shahid” مسلسل الرعب والاثارة .. عندما يكتمل القمر «الحلقة الواحد والعشرون» عندما...

الان مشاهدة مسلسل ” عندما يكتمل القمر”على قناة MBC1، الحلقة الواحد والعشرون، لأول مرة على شاشة التلفزيون السعودي، يعرض مسلسل ذو طابع مثير وتشويقي، حيث هذا النوع من المسلسلات يجذب العديد من المشاهدين، ولهذا السبب تم عرض مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على إحدى القنوات الناجحة من قنوات شبكة MBC.

مسلسل ” عندما يكتمل القمر” مستوحى من حكايات عالم الجن والشعوذة، فهو يعد عمل درامي يبعث الرعب في قلوب المشاهدين، والذي بالطبع يفضله الكثير من مشاهدي الشاشة الصغيرة.

#مشاهدة الحلقة الواحد والعشرون مسلسل ” عندما يكتمل القمر”

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أحداث مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1

يدور أحداث المسلسل في إطار مشاهد غامضة ومثيرة، حول رجل كبير في السن، يعيش مع ابنه وزوجته ابنه وحفيدة،الذي يعاني من مرض عقلي، حيث لا يستطيع التحدث مع أحد.

تبدأ أحداث المسلسل بأن جمعان يذهب إلى قرية والدته، لكي يبيع ذلك البيت القديم الخرب، ولكن من هنا تبدأ الأحداث المثيرة، بأن يوجد جن في ذلك البيت منذ سنوات عديدة.

تكمن أحداث المسلسل عند ذهاب عجمان إلى بيت والدته، وتلتهب الأحداث، ويبدأ الجن في اللعب مع عجمان، تابع أحداث مسلسل ” عندما يكتمل القمر” لتشاهد مزيد من الإثارة والتشويق على قناة MBC1.

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مواعيد عرض الحلقة الواحد والعشرون مسلسل ” “Endama Yaktamil Al Qamarl”

تم عرض أحداث الحلقة الأولى في يوم الثلاثاء الموافق 2 إبريل 2019 على MBC1، لذلك يمكنك متابعة باقي الأحداث على القناة في المواعيد التالية، أو من خلال شاهد نت في أي وقت.

يعرض مسلسل ” عندما يكتمل القمر” يومياً في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

كما يعاد يومياً في تمام الساعة 8:15 صباحاً، كما يعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1

يضم المسلسل كوكبة متميزة من نجوم الفن السعودي، الفنانة ريم العبد الله – النجم فيصل العمري – أحمد شعيب – عيد سعد.

المسلسل من تأليف: علاء حمزة.

إنتاج: المملكة العربية السعودية.

شاهد مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة الواحد والعشرون

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