تردد القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الحلقة 146 مترجمة على النايل سات

ننشر لكم من خلال موقع أرب نيوز تردد القنوات الناقلة لأحداث المسلسل التركى أرطغرل الحلقة 146 على النايل سات، قنوات trt التركية هى التى تملك حصرياً حقوق بث جميع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل، حيث تم عرض أربعة أجزاء فى السنوات الماضية، و نظراً لنجاح المسلسل الكبير على مستوى جميع الدول العربية و الأجنبية، فقد تسابقت المحطات التليفزيونية لشراء حق بث المسلسل، فالمسلسل يحكى قطى البطل أرطغرل الذى استطاع أن يقف فى وجه المغول و الروم و تمكن من توحيد القبائل التركية، لتكوين الدولة العثمانية بعد ذلك على يد عثمان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الحلقة 146 على النايل سات

لكل محبى مشاهدة مسلسل أرطغرل يمكنكم التعرف على القنوات التى تقوم بنقل حلقات مسلسل أرطغرل مترجمة للغة العربية و التى من أهمها

تردد قناة اليرموك Yatmouk

وهى قناة أردنية إخبارية، تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، و ترددها 11678 عمودى، معدل الترميز 27500، و معامل تصحيح الخطأ 3/4

يذاع مسلسل قيامة أرطغرل على قناة اليرموك يوم الخميس حلقة كل أسبوع فى تمام الثامنة مساء.

تردد قناة دعوة

توجد على القمر النايل سات و ترددها هو 10727 استقطاب عمودى، معامل تركيز 2500 و هناك تردد أخر و هو 12687 أفقى معامل تركيز 2500

تردد قناة TRT 1

ننشر لكم تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 Ertuğrul

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تردد قناة الشرق

توجد قناة الشرق على القمر المصرى النايل سات، و تردد القناة هو 11137 / 12604 و الاستقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

تردد قناة قطر

القناة على القمر المصرى النايل سات، و تردد القناة هو 10971 و الاستقطاب عمودى، معدل ترميز 27500.

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة رقم 146

الحلقة 146 من المسلسل التركى التاريخى قيامة أرطغرل سوف تذاع يوم الأربعاء المقبل على القناة التركية trt و سيكون ذلك فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت السعودية و سنتابعها معكم.

الاعلان الاول الحلقة 146 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

شاهد الاعلان الاول للحلقة 146 من مسلسل قيامة أرطغرل ، حيث سيتم عرض الحلقة يوم الأربعاء و ذلك على قناة trt التركية، الحلقة 146 من قيامة أرطغرل سوف تشهد العديد من الاحداث الساخنة من بين الاحداث،اكتشاف أمر ألباستى ، و عودة غوندودو أخو أرطغرل الى قبيلة الكاى،و زوج سالجان، و سنشاهد ماذا سيحدث مع ابليغنى.