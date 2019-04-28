“أحداث” مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 21 ⬅ تابع حالاً مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 20...

تواصل مجموعة قنوات MBC السعودية انفرداتها بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات الخليجية الحصرية التي يتم عرضها لأول مرة، حيث تقوم قناة MBC1 بعرض المسلسل السعودي الكبير الذي ينتظره عشاق الدراما السعودية والخليجية في جميع أنحاء الوطن العربي وهو مسلسل عندما يكتمل القمر، هذا العمل الدرامي السعودي الكبير الذي ينتظره الملايين من عشاق الدراما الخليجية في الوطن العربي سوف تبدأ قناة MBC1 بعرض أولى حلقاته يوم الثلاثاء الموافق 2 إبريل 2019.

مسلسل عندما يكتمل القمر

يعتبر مسلسل عندما يكتمل القمر من نوعية مسلسلات الرعب والتشويق والإثارة التي تدور في سياق اجتماعي، وتدور أحداث المسلسل حول قضية السحر والشعوذة المنتشرة في جميع بلدان الوطن العربي وكيفية التخلص منها وحلها، وتدور أحداث مسلسل في سياق من الرعب والغموض، حيث يتناول المسلسل قصة رجل كبير ومسن لديه ابن يعاني من بعض الأمراض العصبية والعقلية ولا يستطيع السمع أو التحدث، وتبدأ أحداث المسلسل داخل هذه الأسرة، عندما يقرر الابن الذهاب إلى بيت أمه الذي كانت تعيش فيها وهناك يجد الابن جن يسكن البيت.

أبطال مسلسل عندما يكتمل القمر

يشارك في هذا العمل الدرامي المشوق مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات السعوديين، ولعل أهمهم (فيصل العمري، وريم عبد الله،وأحمد شعيب، وعيد سعد) وجموعة كبيرة من الفنانين الصاعدين، ويجسد الفنان فيصل العمري في هذا المسلسل شخصيتين، وهذا العمل الدرامي من تأليف علاء حمزة.

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موعد عرض مسلسل عندما يكتمل القمر

سوف تقوم قناة MBC1 الثلاثاء الموافق 2-4-2019 بعرض الحلقة الأولى من مسلسل عندما يكتمل القمر، وسوف تذاع الحلقة عرض أول في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، أما الإعادة الأولى للحلقة فسوف تكون في تمام الساعة 8:15 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت المملكة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل عندما يكتمل القمر

يمكن لجميع عشاق الدراما السعودية متابعة أحداث الحلقة 21 من مسلسل عندما يكتمل القمر من خلال موقع شاهد نت، وذلك عقب انتهاء عرض الحلقة مباشرة عبر قناة MBC1.

جدل كبير في الشارع السعودي بعد عرض الحلقة الأولى والثانية والثالثة من مسلسل عندما يكتمل القمر، حيث أثار العمل ضجة وجدل كبير داخل الشارع السعودي.