حصريا أحداث مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 21 الليلة على شاشة mbc وموقع شاهد نت

نتابع معكم الليلة عرض مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 21، ذلك المسلسل الذي استطاع جذب ملايين المشاهدات عقب عرض الحلقة الأولى منه أمس، المسلسل السعودي الذي أثار جدل واسع داخل مواقع السوشيال ميديا والتواصل الإجتماعي نظراً لما يطرحه من قضية، حيث نتابع أول مسلسل سعودي يتحدث عن حياة الأشباح والجن وأجواء من الإثارة والرعب داخل السياق الدرامي للمسلسل.

مسلسل عندما يكتمل القمر

يتناول مسلسل عندما يكتمل القمر قصة في إطار خيالي حول أسرة سعودية متوسطة الحال تعيش حالة من الفقر ومرض الحفيد، لذلك يلجأ كبير الأسرة أو الجد لإيجاد حل لتلك المشكلة بأن يذهب إلى منزله القديم لكي يبيعه ليستطيع الحصول على المال لمساعدة أسرته، وهنا تحدث المفاجأة حيث يلبس الجن جمعان الجد، ومن هنا تبدأ المشاكل مع الأسرة حيث تتحول حياة جمعان إلى الشقاء والعذاب، المسلسل من بطولة النجم فيصل العميري وريم عبد الله.

مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 21

من المنتظر عرض مسلسل الرعب السعودي عندما يكتمل القمر الحلقة 20 من خلال شاشة قناة mbc في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يتم إعادة عرض جميع حلقات المسلسل من خلال موقع شاهد نت على شبكة الإنترنت.

يعتبر مسلسل عندما يكتمل القمر من ضمن قائمة مسلسلات الرعب والإثارة التي انتشرت مؤخراً وجذبت العديد من المشاهدين العرب لما تحتويه من مادة درامية شيقة، يناقش هذا المسلسل قضية السحر والشعوذة، جدير بالذكر أن هناك بعض المسلسلات العربية التي ناقشت هذه القضية منها المسلسل المصري ساحرة الجنوب.