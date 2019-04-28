مسلسل عشاق رغم الطلاق .. تفاصيل السابعة عشر “19” على Shahit.net

يحظى مسلسل عشاق رغم الطلاق بجماهير عريضة منذ طرح حلقات مواسمه الأول حيث يبحث الكثيرون عن تفاصيل الحلقة الـ19 على Shahit.net والتى تأتي بمشاهد شيقة، حيث يدخل المسلسل في نمط الدراما الاجتماعية معتمدًا على القصص الواقعية بالمجتمع العرض والقضايا الهامة من طلاق وخيانة ومختلف المشكلات الأسرية، فيركز مسلسل عشاق رغم الطلاق على حياة المرأة المطلقة والآثار السلبية التى تؤثر عليها.

أحداث مسلسل عشاق رغم الطلاق

تظهر أحداث مسلسل عشاق رغم الطلاق جانبًا مختلفًا عن الدراما العربية حيث تلقى الضوء على حياة المرأة الخليجية وما تعانيه من ظروف صعبة ومشكلات بعد طلاقها، وقد طرح هذا المسلسل بعد القرارات التى إصدرت في الأونة الأخيرة لصالح المرأة الكويتية لذلك أغلب متابعيه من الجمهور الكويتي، فيركز المؤلف في أحداث مسلسله على ماتمر به المرأة المطلقة من مسئولية تربية الأولاد ومسئولية ذاتها بصفة كاملة، ويحكى المشاكل الأسرية المستمرة، كما يلقي الضوء أيضًا على الحماة التي تؤذي زوجة ولدها بسبب الغيرة منها على ولدها، وترغب أن تزوجه من إمراة تريدها هى، وتجسد هذا الدور الفنانة انتصار الشراح، بينما تجسد دور البطولة الفنانة نور الكويتية.

مواعيد مسلسل عشاق رغم الطلاق

يعرض مسلسل عشاق رغم الطلاق على شاشةmbc1 بشكل حصري في المواعيد التالية:

عرض أول في تمام الساعة 5:00 مساء، الإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 2:00 صباحا.

الإعادة الثانية لحلقة المسلسل تكون في تمام الساعة 1:00 مساء،

ويمكنكم متابعة أحداث المسلسل وتفاصيل الحلقة التاسعة على

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نجوم مسلسل عشاق رغم الطلاق

المسلسل من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، عبد الله مشعل ويشارك فيه العديد من النجوم بالوطن العربي، منهما “سليمان الياسين،إنتصار الشراح (وداد)، نور الكويتية (نادية)، عبدالله بهمن، محمد الدوسري، ناصر الدوسري، إيمان الحسيني (ريم)، صابرين بورشيد (آمال)، غادة الزدجالي (هالة)، ليالي دهراب (نوف)، عباس خليفي، عيسى الحساوي، روان العلي، رانيا شهاب، صباح العبادي، شهد سلمان.

ونواصل عرض حلقات مسلسل عشاق رغم الطلاق على Shahit.net وتفاصيل أحداثه الشيقة.