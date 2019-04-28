أتفرج أونلاين|Ard Elnfaq شاهد مسلسل “أرض النفاق” الحلقة “25” الخامسة...

مشاهدة مسلسل “أرض النفاق” الحلقة الخامسة والعشرون محمد هنيدى من مسلسلات الدرامية التي تم عرضها رمضان 2018، وقد حققت نجاح كبير حين تم عرضها، والآن سوف يتم عرض المسلسل الدرامي أرض النفاق، على إحدى القنوات المصرية وهي قنوات “ON”، مسلسل أرض النفاق قصة الأديب الراحل “يوسف السباعي”، بطولة الفنان الكوميدي المحبوب محمد هنيدي، حيث تم إذاعة مسلسل أرض النفاق ابتدأ من يوم الأحد 24 مارس 2019، على شاشة القنوات المصرية من خلال قناة on e، قناة ON drama.

##مسلسل أرض النفاق الحلقة ” 25 “

مشاهدة الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل أرض النفاق:

يتم وضع الحلقة الجديدة من مسلسل ارض النفاق بعد عرضها على شاشة القناة العارضة مباشرة فى 8:00 مساءً.

حبوب الاخلاق بالترتيب

يتناول مسعود حبوب الاخلاق خلال الثلاثين حلقه القادمة وهى بالترتيب ومع كل حبايه تظهر شخصية جديدة

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الشجاعة – النفاق -السرقة – المروءة – البخل – الإبداع – الإنتقام – الحظ التعيس – الحظ السعيد – الصراحة- وسنتابع معكم باقى الحبوب

مشاهدة جميع حلقات مسلسل ارض النفاق يوتيوب

سوف نوافيكم بكافة حلقات مسلسل أرض النفاق يوتيوب، فور عرضها مباشرة على قناة أون دراما، فتابعونا، والحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل أرض النفاق:

لمشاهدة الحلقة الاولي من مسلسل أرض النفاق لمشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل أرض النفاق لمشاهدة الحلقة الثالثة من مسلسل أرض النفاق لمشاهدة الحلقة الرابعة من مسلسل أرض النفاق لمشاهدة الحلقة الخامسة من مسلسل أرض النفاق لمشاهدة الحلقة السادسة من مسلسل أرض النفاق لمشاهدة الحلقة السابعة من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الثامنه من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة التاسعة من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الثانية عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة السابعة عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة التاسعة عشر من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة العشرون من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل ارض النفاق لمشاهدة الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل ارض النفاق

موعد عرض مسلسل أرض النفاق

سوف يتم إذاعة هذا المسلسل على قنوات أون عند الساعة الثامنة مساء، مسلسل أرض النفاق بطولة الفنانة هنا شيحة، ودلال عبد العزيز، ويشارك في هذا المسلسل الفنان سامي مغاوري، ومحمد ثروت في أحداث هذا المسلسل، وإخراج سامح عبد العزيز، ومحمد العدل، وسيناريو هذا المسلسل أحمد عبد الله، ويعرض في الأوقات التالية:

مسلسل أرض النفاق بتوقيت مصر توقيت السعودية عرض أول من السبت إلى الأربعاء الساعة: 8:00 مساءً. الساعة: 9:00 مساءً. إعادة من الأحد إلى الخميس الساعة: 1:00صباحاً. الساعة: 2:00 صباحاً.

قصة مسلسل أرض النفاق

يحكي هذا المسلسل عن شخصية مسعود الذي يمثلها محمد هنيدي حيث يعمل عامل إنارة مطحون في الحي، وحياته مليئة بالتعب، والمشقة ودخله ضئيل للغاية، ويوجد العديد من المشاكل مع زوجته جميلة، وأيضا مع حماته التي لا تتحمل العيش في هذا المستوى، والد مسعود لديه محل يبيع فيه الكسكسي، وتدور أحداث المسلسل أن مسعود يتعرف على دكتور ماضي يقوم ببيعه الأخلاق له على هيئة حبوب، وتبدأ حياة جديدة بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع بسبب تناول هذه الحبوب، وتستمر أحداث هذا المسلسل حول مغامرات كثيرة تحدث طوال حلقات عرض مسلسل أرض النفاق مع نخبه ةمن الفنانين.

مستمرين معكم عبر التحديثات لعرض حلقات المسلسل الكوميدي الاجتماعي أرض النفاق، فتابعونا بصفة مستمرة لمشاهدة مباشرة لحلقات مسلسل محمد هنيدي المتميز، أرض النفاق.