أغاني شهر رمضان 2019 .. وحوي يا وحوي وهاتوا الفوانيس

أغاني شهر رمضان 2019، يبحث عنها الكثير من المسلمين بمجرد قرُب قدوم الشهر الكريم، ابتهاجا وفرحا حتى أن الإذاعة المصرية تبدأ في بثها وتتناقلها القنوات التلفزيونية قبيل الأيام الأخيرة من شهر شعبان، وبمجرد إعلان هلال الشهر الكريم، يبدأ البحث حول أغاني شهر رمضان 2019، لكنها ليست لهذا العام بل مر عليها الكثير من الأعوام لكنها ما زالت محفوظة في ذاكرة المصريين والعرب جمعيا، ومن بين أشهر تلك الأغاني “وحوي يا وحوي – مرحب شهر الصوم – رمضان جانا- هاتوا الفوانيس- هل هلالك يا رمضان- رمضان جانا”.

أغاني شهر رمضان 2019

تتعدد أغاني شهر رمضان لعل أبرزها كالآتي:

مرحب شهر الصوم

أشهر أغاني رمضان، والتي مطلعها “مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك، جيت يا رمضان .. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك .. جيت يارمضان، زيك مفيش بين الأيام .. كلك حسانات، بيزيد معاك نور الإسلام .. فضل وبركات، لياليك محلاها يا رمضان.. و يا محلي بهاها يارمضان” .

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هاتوا الفوانيس

تلك الأغنية المرتبطة بالأطفال ويتغنوا بها وهم يحملون الفوانيس، والتي نصها “هاتو اتوا الفوانيس يا ولاد، هنزف عريس يا ولاد، هيكون فرحه 30 ليلة”

وحوي يا وحوي

كلماتها وغنائها لأحمد عبد القادر، ونصها ” وحوي يا وحوي اياحه، روحت يا شعبان اياحه، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي يا وحوي اياحه، هل هلالك و البدر اهو بان، يالا الغفار، شهر مبارك و بقاله زمان، يالا الغفار، هل هلالك و البدر اهوه بان، يالا الغفار، شهر مبارك و بقاله زمان، يالا الغفار”.

رمضان جانا

تلك الأغنية الشهيرة لأحد أهم المغنين في الوطن العربي الراحل محمد عبد المطلب، والذي تغنى بتلك الكلمات: