الارشيف / شاهد اونلاين

Now شاهد الحلقة 145 أرطغرل hd – الجزء الخامس – على تي آر تي وموقع النور alnoortv وفيسبوك...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تقدم شاشة تي ار تي التركية مشاهدة الحلقة 145 hd ، كما يتيح موقع النور الإلكتروني مشاهدة الحلقة 145 أرطغرل HD مجانًا للجميع  من كافة أنحاء الدول ويقدم تفاصيل ارطغرل 145 لحظة بلحظة وما هو المتوقع أن يحدث فى الحلقة  الجديدة ارطغرل من وجهات نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي مسلسل ارطغرل الجزء الخامس 145 والذين يبحثون حاليا عنها ويتتبعون  سير الأحداث  الشيقة  في يوم الأربعاء من كل أسبوع وهو موعد محدد يلتقي به الجميع المسلسل ، وكما أن يلجأ الكثيرون إلي متابعة ارطغرل 145 يوتيوب لتجميع حلقات الأجزاء عليه كاملة بدون إعلانات، ويُعد مسلسل ارطغرل من أقوى المسلسلات التركية التاريخية، إليكم ترددات كافة قنوات مسلسل ارطغرل 145 الجزء الخامس .

 

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

شاهد الحلقة 145 أرطغرل hd

شاهد الحلقة 145 أرطغرل hd

 

شاهد الحلقة 145 أرطغرل hd

مشاهدة الحلقة 145 أرطغرل HD الجزء الخامس  145 تعرض يوم الأربعاء الأسبوع القادم عبر قناة تي ار تي وعل موقع النور الإلكتروني ويمكنكم ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس على النحو التالي:

اسم القناة       التردد                                                القمر
TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E
Qatar TV

 

10719 V 27500

1160 V 27500

Advertisements
نايل سات

سهيل سات

 

4Shbab TV Egypt

11315 V 27500                     نايل سات
 اليرموك  11678 أفقي 27500                               نايل سات

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 145  على الإنترنت  والإطلاع  على ارطغرل 145 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط

إشارة مشاهدة الحلقة 145 أرطغرل hd

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائية وعلي مدار عدة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، وتتمثل هذه القنوات في الآتي:

تردد قناة دعوة

  • التردد: 10727
  • معدل ترميز 27500
  • الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

  • التردد: 11012
  • معدل ترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

  1. التردد: 11137 / 12604
  2. معدل ترميز: 27500
  3. الاستقطاب: أفقي
القمر الصناعي معامل التصحيح معدل الترميز التردد
النايل سات 5/6 27500 ( V ) 12054
النايل سات 3/2 27500 ( V ) 11658
عرب سات 5/6 27500 ( H ) 12645

قدمنا لكم متابعينا الكرام قائمة بالقنوات الناقلة لحلقات المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل، وإذاعة الحلقة 145 من أرطغرل في موسمة الخامس والتي شهدت العديد من الأحداث النارية، وسوف تقوم العديد من القنوات بإذاعة الحلقة اليوم حيث تذاع علي قناتي دعوة واليرموك اليوم، سارعوا بضبط أجهزة الاستقبال لديكم من أجل متابعة الحلقة 145 من ارطغرل والتي شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت التي ينتظرها عشاق قيامة ارطغرل.

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 145

كشفت قناة trt التركية  الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 145 يوم الأربعاء.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

وشهدت الحلقة 145 من قيامة ارطغرل إصابة بامسي وذلك بعد إنقاذه لغوندوز ابن ارطغرل، وكانت آخر الكلمات التي نطق بها بامسي لغوندوز فليسامحني سيدي

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا