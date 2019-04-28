احمد بدير يطل من جديد علي شاشات السينما في “دفع رباعي بقوة”

انهي المنتجان علاء مهني و محمد درويش من التحضيرات الأخيرة لعرض فيلم “دفع رباعي بقوه”، حيث انتهت جميع مراحل المكساج والمونتاج ، من أجل طرحه قريبا بدور العرض.

وصرح المنتجان مهني و درويش بأنه تم الامضاء مع شركة “الأخوة المتحدين” للمنتج وليد صبري للتوزيع السينمائي في أكثر من دور عرض داخل مصر.

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وتدور أحداث الفيلم “دفع رباعي بقوه” في إطار كوميدي وأكشن، وذلك بخلاف الارتباط الكامل بين جميع الأطراف على التشجيع الكامل للجيش والشرطة للتخلص من الإرهاب نهائيا، فضلا عن مناقشة وحلول الأزمات الإنسانية التي يتعرض لها البعض.

ويذكر أن فيلم “دفع رباعي بقوه” يضم مجموعة من النجوم وهم أحمد بدير، محسن منصور، واحمد عزمي، ندي بهجت، وغيرهم من النجوم والنجمات، وشركة “برايت ستار” للدكتور تامر تهامي، سيناريو وحوار خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.