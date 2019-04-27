عندما يكتمل القمر الحلقة 20: متابعة حصرية الجنية العاشقة فلوة وجمعان

سنعرض عليكم متابعينا على موقع “عرب فور نيوز”، مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 20 العشرون، وأن تلك المسلسل يتحدث عن الدجل والسحر وعن الجن، والجنيه فلوة تعشق جمعان وأبيها كبير الجن رافض هذا الحب والعلاقة بينهما، ويحاول بشتى الطرق هدم العلاقة بينهما.

كل يوم أحداث جديدة ومثيرة بين جمعان وفلوة الجنيه العاشقة، وتتوالى الأحداث عقب اكتشاف جمعان الكنز، واليوم سننشر لكم مواعيد المسلسل على قناة MBC وعقب الانتهار من العرض على قناة أم بي سي يعرض على شاهد نت، وإليكم مواعيد العرض والإعادة.

مواعيد عرض مسلسل الرعب والتشويق