أحمد حلمي يطالب الجمهور بالدعاء لشريف مدكور بالشفاء العاجل

طالب الفنان الكوميدي أحمد حلمي متابعيه وجمهوره بالدعاء للإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، قائلاً: “مش طالب غير طلب واحد بس أدعو له بالشفا لأنه هيخف بدعواتكم”.

وقد أعلن الإعلامي شريف مدكور أول أمس بإصابته بورم في القولون أثناء مدخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “رأي عام، وأنهالت عليه دعوات الجمهور والأصدقاء من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز تلك المحنة.

كما أضاف شريف مدكور: “أقدم شكر خاص للممرضة التي رافقتني خلال الاطمئنان على صحتي، ويوجد طفرة في التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضي، وأنه في أول أسبوع من رمضان القادم سأجرى عملية جراحية لإزالة الورم، وسأباشر عملي بعدها”.