“شاهد نت direct Arabs Got Talen الحلقة الأخيرة والعرض المباشر برنامج Arabs Got Talent الحلقة...

الليلة مشاهدة Arabs Got Talent ، تبدأ العروض المباشرة حلقاتها الأخيرة المثيرة على الهواء بثمان مواهب جديدة، في حلقة الأخيرة بالموسم السادس من برنامج المواهب عرب جوت تالنت، يوم السبت 27 إبريل 2019، مشاهدة الحلقة الأخيرة من برنامج “Arabs Got Talent” الحلقة الاخيرة، تم انطلاق البرنامج المميز ” عرب جوت تالنت 2019″.

#مشاهدة حلقات العروض المباشرة الأخيرة برنامج Arabs Got Talent

شاهد نت عرب غوت تالنت منذ عدة حلقات، واليوم الحلقة الأخيرة ، حيث ذهب مئات المواهب من جميع بلاد الوطن العربي، إلى أستوديو البرنامج، الذي حاز على إعجاب معظم المشاهدين في الوطن العربي، حيث يستعرض المواهب أما لجنة التحكيم مدى موهبتهم، لتخطف عقول هؤلاء الحكام الثلاثة وهم الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، وعلى جابر، لمتابعة برنامج أرب جوت تالنت الموسم السادس 2019، من خلال مقالنا يمكن مشاهدة الحلقة الثامنة فور عرضها على قنوات MBC”، فتابعونا.

مشاهدة حلقات العروض المباشرة…الأخيرة Arabs Got Talent ومواهب العروض المباشرة، حيث تضم قائمة العروض المباشرة مواهب جديدة متميزة من مختلف البلدان العربية

غداً ينتهي الموسم السادس وعروض استثنائية ومفاجآت

تدريبات المواهب العرض المباشر الأخيرة من برنامج Arabs Got Talent

#Arabs Got Talent ضياء الدين حمصي يقدم عرض فلامينغو مستوحى من Carmen Habanera

أهم مواهب 2019 في موسم السادس Arab Go Talent الجديد

بدأت حلقات من برنامج ” Arab Go Talent” بعدة مسابقات، وكل منهم يحلم بالفوز والتأهل للجولة المقبلة، لهذا قام الفنان السوري ” فريدي ايشوع” من سوريا، باستعراض أذهل لجنة التحكيم بمرونته جسده المذهلة، وقدراته المثيرة، حيث علق الفنان أحمد حلمي ووصفه بأنه مثل الحشرة، من كثرة تجسيده لها.

كما قام الطفل ياسين الحبوبي من تونس في حلقة ماضية، بعرض رقصة من رقصات مايكل جاكسون، ولكن لم تلقى هذه الرقصة استحسان من لجنة التحكيم، وتم الضغط على زر “لا”

وفي نفس الحلقة، تم قبول أغنية للموهبة سناء نبيل حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، والتي حازت بقبول شديد من لجنة التحكيم من خلال صوتها العذب، وتم تأهيلها للمستوى المقبل.

كما تم الموافقة على أغنية معالي المواطن الذي غناها رامي عبد الله، حيث هذه الأغنية من الأغاني القديمة الكلاسيكية.

قد اختلفت لجنة التحكيم في الموافقة على موهبة مصرية وهو حسن الصغير، والذي حاز على إعجاب الفنانة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي فقط.

توالت المواهب على مسرح Arab Go Tlent، والذي حاز على إعجاب اللجنة، سوف يتأهل للمستوى المقبل.

الليلة موعدنا مع الحلقة الأخيرة من برنامج Arabs Got Talen

# الحلقة الأخيرة برنامج Arabs Got Talen

تعرض الحلقة الأخيرة يوم السبت 27 إبريل 2019، وسوف نوافيكم بأحدث الأخبار، فتابعونا.

وسوف نقوم برفع الحلقه الأخيرة فورا عقب العرض الاول لها يوم السبت من كل أسبوع على القنوات MBC” المتخصصة:

# حيث نقدم لكم رابط مشاهدة برنامج Arabs Got Talen الحلقة الأخيرة كاملة من خلال موقع شاهد نت MBC مجانا من هنا#

أوقات عرض الحلقة الأخيرة من البرنامج الرائع عرب جوت تالنت الموسم السادس 2019

يعرض برنامج ” Arab Go Talent” في موسمه السادس على قنوات:

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MBC4″” و MBC” مصر” و “MBC العراق” في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت غر ينتش من كل سبت، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

القناة بتوقيت السعودية: عرض الأول والإعادة بتوقيت القاهرة : عرض الأول والإعادة MBC مصر يوم السبت: الساعة التاسعة مساءً العرض الأول.إعادة: يوم الأحد: 03:30 صباحاً. يوم السبت: الساعة الثامنة مساءً العرض الأول.إعادة: يوم الأحد: 02:30 صباحاً MBC4 يوم السبت: الساعة التاسعة مساءً العرض الأول. إعادة: يوم الأحد: 02:30 صباحاً. يوم السبت: الساعة الثامنة مساءً العرض الأول.إعادة: وم الأحد: 1:30 منتصف الليل. MBC العراق يوم السبت: الساعة التاسعة مساءً العرض الأول.إعادة: يوم الأحد: 02:30 صباحاً. يوم السبت: الساعة الثامنة مساءً العرض الأول.إعادة: يوم الأحد: 1:30 منتصف الليل.

تعرض الحلقة الأخيرة من Arabs Got Talent، يوم السبت الموافق 2019/4/27 وسنتابع معكم من خلال موقعنا عرب نيوز احداث الحلقة الجديدة من البرنامج من خلال رابط مباشر shahid net: مشاهدة “أرب جوت تالنت 2019.

الثنائي Zyko & Pocah الراقص الذي أمتع اللجنة وجعل حلمي يقف مصفقاً #ArabsGotTalent

# اللجنة تقف لعرض ألعاب بهلواني لأب وابنته.

الجميع ينتظر حلقه Arabs Got Talent ، الليلة سنتابع معكم البرنامج مباشرة كما سوف نضيف رابط الحلقه على شاهد نت فتابعنوا.