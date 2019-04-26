تراند اليوم : أبطال أرطغرل 146 الجزء الخامس على قناة دعوة وقناة اليرموك وقناة trt1 التركية

يبحث الجمهور العربي عن أبطال أرطغرل 146 الجزء الخامس على قناة دعوة وقناة اليرموك وقناةtrt1 التركية، في جميع أنحاء العالم وذلك لأن المسلسل يحقق نسب مشاهدة كبيرة جدًا على مدار الساعتين ويعرض بهما قيامة أرطغرل، ويأتي أبطال أرطغرل 146 الجزء الخامس على قناة دعوة وقناة اليرموك وقناة trt1 التركية في حلقة يتم عرضها الأربعاء المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وكذلك في تمام الساعة الثامنة مسًاء، ويأتي بعدها بساعتين عرض أرطغرل 146 الجزء الخامس على قناة دعوة وقناة اليرموك وقناة trt1 التركية الأربعاء موقع النور والذي يحقق بحث عالي قبل عرضه على trt1 التركية على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية التاريخية وغيرها.

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أرطغرل 146 الجزء الخامس

أبطال أرطغرل 146 الجزء الخامس الذين حققوا نجاح كبير في أرطغرل على قناة اليرموك وموقع النور مترجم إلى العربية في السطور التالية: جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"، نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"، كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"، "إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"، هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"، هانديه سوباشى بدور "آيكيز".