سلطان الطرب جورج وسوف يطرح كليب أغنيته الجديدة “سكت الكلام” عبر قناته على يوتيوب، والذي انتظره العديد من محبيه، ويذكر أن أغنية “سكت الكلام” من كلمات ​عاطف يونس​، وتوزيع ​طونى سابا​، ومن ألحان ​شاكر الموجى، والكليب من إخراج ​أحمد المنجد​، كما ظهر معه في تمثيل الكليب كل من الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وعن فكرة الفيديو فهو يدور في إطار درامي، فقد قام الفنان عابد فهد بلعب دور صديق جورج، وففي بداية الكليب ظهر عابد وهو يقول له: “بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا”.

وعن كلمات الأغنية: “سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللي نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللي هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبي وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل في الأحلام”.