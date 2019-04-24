تراند اليوم : مشاهدة أرطغرل 145 الجزء الخامس وتردد القنوات الباثة بجودة عالية

نقدم لكم بثاً مباشراً الحلقة 145 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، التي يتم عرضها اليوم الموافق الأربعاء 24 إبريل، ويتابعها ملايين المشاهدين من الوطن العربي ودول الخليج العربي، والذي يحرص دائماً على مشاهدة ومتابعة كل ما هو جديد في المسلسل التركي قيامة ارطغرل، ويمكن للجميع أن يشاهد الحلقة 145 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، على قناة trt1 التركية – تي آر تي1، التي تبث عليها المسلسل التركي قيامة أرطغرل بشكل حصري ولكن باللغة التركية، ويتم عرض قيامة ارطغرل كل يوم أربعاء من كل أسبوع، ثم يتم عرضها يوم الخميس على باقي القنوات مثل قناة دعوة الفضائية حيث أنها تُقدمه باللغة العربية.
ويترقب جميع المشاهدين فى الوطن العربي الحلقة 145 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، حتى يتابع ما حدث لأرطغرل وبامسي وحقيقة وفاته، حيث أنه يحصل المسلسل التركي قيامة ارطغرل على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ويُعرض الآن الحلقة 145 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس، عبر قناة trt التركية صاحبة الإنتاج الفريد لهذا المسلسل ذات المرجعية الإسلامية حيث أنه يحكي تاريخ ما قبل قيام الدولة العثمانية على يد ابن أرطغرل عثمان، ويُعد المسلسل بأجزائه الخمسة تمهيداً لمسلسل آخر بعنوان قيامة عثمان يتم عرضه في آخر العام الحالي، بالتحديد في شهر نوفمبر المقبل.
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تردد القنوات الناقلة لـ ارطغرل الجزء الخامس
تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
كما أن من ضمن القنوات الناقلة لقيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس:-
تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.
تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
تجديد1:" يعرض الموسم السادس من قيامة ارطغرل في نهاية العام الجاري ولكن تحت مسمى قيامة عثمان حيث تبدأ سلسلة جديده بطولة الممثل التركي بوراك والمقرر ان يجسد دور عثمان ابن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية التي حكمت لأكثر من 600 عام بالخلافة الإسلامية حيث انها حققت الكثير من الإنتصارات والفتوحات الإسلامية وهو ما ستم مناقشته خلال احداث قيامة عثمان.
تجديد2:" خاض ارطغرل الكثير من الإشتباكات خلال المسلسل الأشهر في العالم قيامة ارطغرل إستطاع المخرج ان يخرجها بشكل مميز ساعد على نجاح المسلسل خاصة وان عدد الجنود والأحصنة المستخدمه في تلك الإشتباكات قليل مقارنه مع نجاح المسلسل
تجديد3:" انعش مسلسل قيامة ارطغرل الإقتصاد التركي بعدما حقق شهره واسعه في الكثير من دول العالم وهو ما ساعد على تسويق منتجاته التي يرتديها ابطاله في تلك البلدان وخاصة العربية حيث ان خاتم ارطغرل الذي يرتديه في طرفه الأبهام يلقى محاولات كثيره من جمهوره لإقتناءه