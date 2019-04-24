تراند اليوم : مشاهدة أرطغرل 145 الجزء الخامس وتردد القنوات الباثة بجودة عالية

نقدم لكم بثاً مباشراً الحلقة 145 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، التي يتم عرضها اليوم الموافق الأربعاء 24 إبريل، ويتابعها ملايين المشاهدين من الوطن العربي ودول الخليج العربي، والذي يحرص دائماً على مشاهدة ومتابعة كل ما هو جديد في المسلسل التركي قيامة ارطغرل، ويمكن للجميع أن يشاهد الحلقة 145 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، على قناة trt1 التركية – تي آر تي1، التي تبث عليها المسلسل التركي قيامة أرطغرل بشكل حصري ولكن باللغة التركية، ويتم عرض قيامة ارطغرل كل يوم أربعاء من كل أسبوع، ثم يتم عرضها يوم الخميس على باقي القنوات مثل قناة دعوة الفضائية حيث أنها تُقدمه باللغة العربية.

ويترقب جميع المشاهدين فى الوطن العربي الحلقة 145 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، حتى يتابع ما حدث لأرطغرل وبامسي وحقيقة وفاته، حيث أنه يحصل المسلسل التركي قيامة ارطغرل على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ويُعرض الآن الحلقة 145 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس، عبر قناة trt التركية صاحبة الإنتاج الفريد لهذا المسلسل ذات المرجعية الإسلامية حيث أنه يحكي تاريخ ما قبل قيام الدولة العثمانية على يد ابن أرطغرل عثمان، ويُعد المسلسل بأجزائه الخمسة تمهيداً لمسلسل آخر بعنوان قيامة عثمان يتم عرضه في آخر العام الحالي، بالتحديد في شهر نوفمبر المقبل.

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