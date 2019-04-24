الحلقة 145 قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul الاحداث كاملة على قناة TRT تي آر تي التركية

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul ، و التى تذاع حصرياً علىTRT تي آر تي التركية المسلسل التاريخى الذى يحكى عن فترة هامة فى تاريخ العالم الاسلامى، و هى الفترة التى سبقت قيام الدولة العثمانية فى تركيا على يد السلطان عثمان الأول، و هو أصغر أبناء أرطغرل،المسلسل تم انتاجه منذ خمس سنوات، ولاقى نجاحاً كبيراً بين الشعب العربى و الاسلامى، و تم اذاعته على خمس أجزاء، حيث يتم كل أسبوع اذاعة حلقة واحدة، و قد اشترى حق عرضه عدد من القنوات العربية مثل قناة اليرموك و قناة دعوة.

اعلان الحلقة 145 من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul

ننشر لكم الاعلان الذى أذاعته قناة TRT التركية عن الحلقة 145 من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul، و التى تم ترجمته بعد ذلك على موقع النور

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أحداث الحلقة 145 من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul

الحلقة 145 من مسلسل قيامة أرطغرل سوف تذاع فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة TRT التركية،و هو العرض الاول من الحلقة و سوف تذاع غدا على بقية القنوات العربية مترجمة للغة العربية