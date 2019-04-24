تراند اليوم : "الخليج 365" يقدم بثًا حيًا لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي 1 التركية

يقدم الخليج 365 بث حيا لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية، وذلك تسهيلاً منا على محبي ومتابعي وجمهور المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث أن بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس يأتي على قناة trt1 تي آر تي1 التركية، ومن المتوقع أن تأتي هذه الحلقة بالعديد من المفاجآت الجديدة والمخيفة في عائلة أرطغرل والتي ينتظر الجميع متابعتها على الخليج 365 لذلك تقدم لكم بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية.

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