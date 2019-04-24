تراند اليوم : "الخليج 365" يقدم بثًا حيًا لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي 1 التركية

يقدم الخليج 365 بث حيا لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية، وذلك تسهيلاً منا على محبي ومتابعي وجمهور المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث أن بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس يأتي على قناة trt1 تي آر تي1 التركية، ومن المتوقع أن تأتي هذه الحلقة بالعديد من المفاجآت الجديدة والمخيفة في عائلة أرطغرل والتي ينتظر الجميع متابعتها على الخليج 365 لذلك تقدم لكم بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية.
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ويتوقع الجميع أن تشهد بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية أحداث نارية ومثيرة، لا يتوقعها البعض، لذلك يسهل عليكم الخليج 365 وتنشر لكم بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية، كما أن قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس يتم عرضها مترجمة للغة العربية على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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"الخليج 365" يقدم بثا حيا لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي 1 التركية
تردد قناة الشرق 11137 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب عمودي قمر صناعي النايل سات.
تردد قناة وطن 11012 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب أفقي قمر صناعي النايل سات.
تردد قناة دعوة 10727 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب عمودي قمر صناعي النايل سات.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب عمودي قمر صناعي النايل سات.
تردد قناة فور شباب 11316 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب أفقي قمر صناعي النايل سات.
تردد قناة Trt1 11042 | معدل الترميز 8400 | الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.