مصطفى قمر يعوض غيابه عن الساحة الفنية بـ 4 أعمال جديدة

يحاول النجم مصطفى قمر تعويض غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، بالمشاركة في بعض الأعمال الدرامية والغنائية وكذلك الإذاعية، بجانب عودته الاستوديوهات لتسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد.

وصرح مصطفى قمر أنه يحضر حاليا لعمل درامي يجمعه بالنجمة يسرا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله في المرحلة القادمة.

وانتهى قمر من تسجيل المسلسل الإذاعي “أنا ناس” مع الفنانة ريهام عبد الغفور، والمنتظر عرضه في شهر رمضان القادم، وبطولة ندى بسيوني، أحمد صيام، شريف باهر، تأليف أحمد فتيحة، وإخراج على مصيلحي.

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وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حول شاب وفتاة تجمع بينهما قصة حب من الطفولة، والشاب يصاب في حادث وتسعى الفتاة لعلاجه من خلال طريقة حديثة عن طريق جهاز جديد.

كما أكد مصطفى قمر أن يحضر لعمل غنائي يجمعه بالمطرب إيهاب توفيق، حيث استقرا على تقديم ديو غنائي جديد وسيتم الكشف عن تفاصيله في فترة قصيرة، وعادة قمر إلى استوديوهات التسجيل مجدداً لمواصلة تسجيل أغاني ألبومه الجديد والمقرر طرحه خلال الصيف القادم.