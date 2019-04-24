أحداث ارطغرل 145 – القسم الثاني- | لينك بث الحلقة 145 DirilişErtuğrul “تذاع علي...

يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير أرطغرل عن أحداث ارطغرل 145 ، كما يتجه البعض للبحث عن ارطغرل الحلقة 145 يوتيوب، حيث تكون متاحة للجميع عقب عرضها علي شاشة تي ار تي كما يقدمها لكم موقع النور الإلكتروني اعزائى الكرام وننقل لكم تفاصيل الأحداث خلال ترددات الحلقة الجديدة ارطغرل 145، حيث تعتبر حلقة حاسمة في تبديل الأدوار وصول الأحداث إلى الذورة، حيث يرصد مسلسل ارطغرل جزء مهم من التاريخ الإسلامي وهو بداية نشأة الدولة العثمانية التى استمرت مسيطرة على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، وبطل المسلسل ارطغرل الذي نجح في توحيد القبائل التركية ومحاربة الأعداء وهو والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية ومازالت الأحداث تتوالي بأسلوب شيق ومثير اعتمد المخرج على تقديمه لجذب انتباه الجماهير وجعلهم يترقبون الأحداث حلقة تلو الأخري، وإليكم متابعينا ترددات عرض ارطغرل 145 مباشر.

الجدير بالذكر أن مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الأخير ينقل فى 23 دولة حول العالم بعد النجاحات التى حققتها الأجزاء الماضية، وصوله لأعلى نسب مشاهدة، وأصبح من أقوى المسلسلات التركية، وحاليًا يترقب المتابعون مشاهدة الحلقة الجديدة ارطغرل 145 يوتيوب أو بث مباشر الحلقة 145 على شاشة تي ار تي أو عبر موقع النور الإلكتروني.

أحداث مشاهدة ارطغرل 145 بث مباشر

ونوضح في الجدول التالي ترددات كافة القنوات الناقلة لـ أحداث مشاهدة ارطغرل 145 بث مباشر:

القناة التردد القمر Qatar TV 10719 V 27500 11604 V 27500 نايل سات سهيل سات Advertisements Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

ومن المتوقع ان يكون الجزء الخامس من قيامة أرطغرل هو الموسم الأخير تحت هذا الاسم على أن يتم طرح الموسم السادس تحت مسمى قيامة عثمان في فترة زمانية جديدة وهي بداية الدولة العثمانية التي أسسها عثمان ابن أرطغرل.

أحداث مشاهدة ارطغرل 145 بث مباشر

تحتوي الحلقة 145 على مشاهد إثارة ينتظرها الجمهور ضد المغول الذين أحتلوا الأراضي التركية بما فيهم سوغوت التي يحكمها أرطغرل وذلك بعد أن قتلوا الكثير من سادة القبائل التركية الذين أعترضوا على الهجوم وخطف عثمان ابن ارطغرل .

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

شهدت الحلقة 145 من قيامة ارطغرل صدمة كبيرة جدا لأرطغرل بعد أن قتل بامسي ألب رئيس المحاربين علي أيدي البيزنطيين وألباستي ورجاله، حيث صرخ غوندوز بمجرد رؤية بامسي يسقط على الأرض، وعدما علم بذلك ارطغرل بكى وحزن حزنًا شديدا علي فراقه.