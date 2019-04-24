أتفرج اونلاين الحلقة الثامنة عشر عندما يكتمل القمر” على shahid.net| شاهد جمعان  و الجنية (...

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الان ” SHOW NOW” شاهد مسلسل عندما يكتمل القمر،ساد الجدل بين مشاهدين حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” من كثرة مشاهد الرعب والإثارة به، حيث اتقن الفنان ” فيصل العمري” دوره بجدارة، من خلال دور البطولة في مسلسل ” عندما يكتمل القمر” ، وأقنع المشاهدين بأن جن ما يسيطر عليه في إطار من الأحداث المثيرة والغامضة، وأصبح هذا المسلسل حديث الملايين من المشاهدين على صفحات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، من كثرة إبداع الممثلين في حلقات المسلسل، والذي يعرض يومياً على شاشة قناة MBC1 .
مسلسل ” عندما يكتمل القمر “
يتنظر المشاهدين يومياً بلهفة واشتياق أحداث جديدة من مسلسل عندما يكتمل القمر ، حيث يدور أحداث المسلسل عن قضية يخاف الناس التحدث عنها، وهي قضية الجن والسحر، ويتساءل المشاهدين عن هذه الأحداث بجدية، ويريدون معرفة أحداث الحلقة الجديدة بلهفة وإصرار من كثرة أحداث المسلسل الملتهبة، لهذا تابعوا يوميا حلقات جديدة من مسلسل الرعب والإثارة ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 من خلال جودة صوت وصورة بتقنية HD، كما يمكنكم متابعة الحلقات السابقة عن طريق ” شاهد نت”.
شاهد الحلقة الثامنة عشر مسلسل عندما يكتمل القمر
مواعيد عرض مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1
يعرض يومياً حلقة جديدة من حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 عبر الأقمار الصناعية نايل وعرب سات
|عرض أول
|11:00 مساءً بتوقيت السعودية
|الإعادة الأولى
|8:15 صباحاً بتوقيت السعودية
|الإعادة الثانية
|3:00 بعد العصر بتوقيت المملكة العربية السعودية
تابع أحداث مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1
عاد جمعان وعبدالرحمن إلى البيت وفي الطريق ذهب جمعان إلى منزل والدته، للبحث عن غيث، فظهر له والد فلوة، وهدده من سيكون ضحيته الرابعة بعد خالد والسوداني وغيث.
تم التحقيق مع روضة في محاولة قتل فراج، وهل طلبت من أم سالم ذلك أم لا، وقد روت للضابط تفاصيل علاقتها منذ البداية، فراج يخبر بشاير أن روضة هي من أرسلت أم سالم لقتله، وعبدالرحمن يعرف ذلك، وتوعدهما بالانتقام.
علم جمعان بطعن ابنه فراج، فلوة أخبرت جمعان أنها حاولت أن تساعد روضة، وهي من حببت أم سالم بروضة بعد تأديبها، جمعان يطلب منها عدم التدخل مرة أخرى، فكل الأمور التي تدخلت فيها كانت نتائجها كارثية.
ذهب جمعان لزيارة ابنه فراج في المستشفى، فقام فراج بطرده، واتهمه بمساعدة عبدالرحمن وروضة بمحاولة قتله، وهدده لو رآه مرة أخرى سيقوم بقتله.
ذهبت فلوة إلى اسليم على هيئة امرأة جميلة تركب سيارة فاخرة، وأخبرته أنها تريد أن تشتري شقة تعجب خطيبها، وطلب منها الصبر لكم يوم حتى يجد لها طلبها، فدفعت عربون البيت وذهبت.
ذهب جمعان ليلاً إلى المحطة لوحده، ودخل الغرفة، ثم قام بالاتصال على رقم غيث ووضع اذنه على مكان الحفرة ويسمع صوت رنة هاتف غيث تحت الأرض، ليتأكد أن غيث قد توفي داخل الحفرة، فتوضأ وقام بالصلاة على الحفرة.