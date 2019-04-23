تعرض زوجة الفنان مصطفى خاطر لوعكة صحية تجبره على تأجيل تصوير “طلقة حظ” 24 ساعة

أضطر نجم مسرح مصر مصطفى خاطر تأجيل تصوير مسلسل “طلقة حظ” لمدة 24 ساعة، وهذا نتيجة تعرض زوجته لوعكة صحية، حيث أصيبت بإعياء حاد، نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الاطمئنان على صحتهم من قبل فريق الأطباء المعالج غادرت المستشفى متوجهة لمنزلها مباشرة بصحبة زوجها، مع مطالبتها بالراحة التامة.

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وعلى جانب أخر يستكمل المخرج أحمد خالد أمين التصوير، غدا، في منطقة الشيخ زايد في أحد الديكورات الأساسية للمسلسل، حيث يكثف التصوير في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من تصوير المسلسل في أقرب وقت، وأيضاً أوشك المخرج على الانتهاء من مونتاج ومكساج أول 10 حلقات لتصبح جاهزة مباشرة للعرض.

مسلسل “طلقة حظ” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، أنعام سالوسة وغيرهم.