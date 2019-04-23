موقع النور ارطغرل 145: عرض الحلقة الجديدة TRT1 الأربعاء 24 أبريل “إعدام دراجوس” متابعة...

نتابع معكم رابط موقع النور ارطغرل لعرض الحلقة الجديدة 145، التي يتم عرضها على الموقع الرسمي النور، ومن ثم نتابع معكم رابط أرطغرل الموسم الخامس، وتحديث العرض على القناة التركية الأولى الأربعاء المقبل، والإعادة الخميس بالترجمة على اليرموك والقدس ودعوة، ونتابع معكم أخبار وتفاصيل المسلسل التركي الأعلى بحث بالوطن العربي.

موقع النور ارطغرل

قام فريق العمل في مسلسل ارطغرل بالتدريب بشكل مكثف قبل بدء التصوير في المسلسل، ومن ثم متابعة عامة لطرق التدريب لفريق العمل، حيث تم التدريب بشكل كلي على ركوب الخيل، وعلى الضرب بالسيوف، وعلى رمي القوس والسهم، ومتابعة عامة للأعمال الفنية، وتم شراء أكثر من 1000 قطعة ملابس تخص الدولة التركية والمغول والبيزنطيين وبعض القبائل المتنوعة.

نتابع معكم الحلقة 145 ارطغرل، بالرغم من اختلاف الزمان والمكان، وتعدد القنوات الفضائية على كافة الأقمار الصناعية، تبقى الدراما التركية هي المكتسحة على شاشة المشاهد العربي ليس فقط في تركيا بل والعالم العربي أجمع Diriliş Ertuğrul، والدليل على ذلك تمتع المسلسل التركي قيامة أرطغرل بأكبر نسبة مشاهدة في العالم، نظرا للإنتاج الضخم وأحداثه التاريخية الهامة، ونحن نعرض لكم رابط المشاهدة المباشرة وتردد القنوات الناقلة في أسفل المقال ومواقيت العرض المباشر والمدبلج باللغة العربية.

بشكل مستمر نرصد معكم العديد من الأخبار الهامة، نرصد ونتابع معكم أخبار ارطغرل الحلقة 145 ارطغرل التركي Diriliş Ertuğrul، وكذلك نتابع معكم توقيت البث بالدول العربية من وقت للثاني، وأيضًا ننقل تفاصيل الحلقات السابقة، ومتابعة مستمرة للأحداث الجارية بالمسلسل، ثم ننقل توقيت البث بجميع الدول العربية مع مراعاة الفارق الزمني بالتوقيت، ونحن معكم بكل جديد، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد

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بطاقة مسلسل أرطغرل التركي

موقع النور ارطغرل الموسم الخامس

الحلقة 145 الجديدة

موعد عرض المسلسل يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 العرض الأول على القناة التركية الأولى

الإعادة للمسلسل على قناة اليرموك والقدس ودعوة

يتم عرض المسلسل على موقع النور يوم الأربعاء بالمساء

توقيت العرض الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على TRT1.

موقع النور ارطغرل 145

يمكنكم متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل من هذا الرابط، وعن طريقه تستطيع متابعة الأحداث المتنوعة من مسلسل ارطغرل التركي الموسم الأخير، ويتم إذاعة الحلقة بالترجمة بدون تشفير، ولكن عليك تسجيل الإشتراك أولًا، ومن ثم متابعة الحلقات بشكل كامل، تابع الآن المسلسل على القناة التركية الأولى ومن ثم موقع النور بالترجمة والإعادة للحلقة مباشر

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نتابع معكم الحلقة 145 الموسم الخامس ارطغرل، يعد مسلسل أرطغرل من المسلسلات التاريخية والتي بلغت من الأهمية مداها، تدور أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث يناقش المسلسل دوافع قيام الدولة العثمانية، مع عرضا لمسيرة حياة الغازي ارطغرل بن شاه من قبيلة قايي Diriliş Ertuğrul، وهو والد السلطان عثمان الذي عمل على تأسيس الدولة العثمانية، ونتابع معكم أحداث المسلسل في جزأه الخامس، عبر رابط موقع النور وقنوات تي آر تي واليرموك والقدس.

مسلسل ارطغرل التركي

أرطغرل قام بالعديد من الحيل والأفكار، وذلك بشأن الإيقاع بالخصوم، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ويعد أطغرل هو المسلسل الأول التركي الذي يسجل أعلى نسب مشاهدة، ومتابعة عامة لأخبار المسلسل، ويوضح الإعلان الدعائي أن أرطغرل سيقوم بقتل أورانوس، بعد أن علم بحقيقته، ويسعى أرطغرل لكشف حقيقة دراجوس الحقيقي، ومعرفة من هو ألباستي.