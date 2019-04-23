تعرف على برنامج رامز جلال في رمضان 2019 “رامز في الشلال” رامز غوريلا في اندونسيا –...

يعود رامز جلال من جديد ليطل على جمهوره في رمضان 2019 من خلال برنامج المقالب الشهير الخاص به على شاشة MBC مصر، وهذه المرة اختار رامز وفريق اعداد البرنامج أن يتم تصويره في اندونسيا، ويحمل اسم “رامز في الشلال” وهو الاسم الذي لم يتم الإعلان عنه رسمياً، حيث تحيط السرية كافة تفاصيل البرنامج كعادة كل عام، إلا أن التسريبات نجحت في نقل أسماء بعضاً من ضيوفه الذين أعلنوا فكرة البرنامج وطريقة مقلب هذا العام والذي سيكون مميز ليحبس أنفاس الضيوف والمتابعين ككل عام، ليحصل على أعلى نسبة مشاهدة في رمضان من بين سائر برامج المقالب الأخرى.

برنامج رامز جلال في رمضان 2019 “رامز في الشلال”

وفقاً لمصادر مؤكدة فإن برنامج رامز جلال هذا العام يتم تصويره وانتاجه في اندونسيا من خلال شركة انتاج خاصة، ويقع في ضحيته هذا العام عدد من الفنانين المشهورين، وأول اسم تم اعلان ظهوره رسمياً في البرنامج، الفنانة “شهيرة” التي أكدت أنها صورت حلقتها بالفعل رافضة الكشف عن التفاصيل لأنها سر على حد قولها.

وبرنامج مقالب رامز جلال هذا العام هو برنامج المقالب الخاص به للعام التاسع على التوالي، حيث كان وقد قدم على مدار 8 سنوات متصلة كلا من (رامز قلب الأسد – رامز توت غتخ أمون – رامز ثعلب الصحراء – رامز بيلعب بالنار – رامز واكل الجو – رامز تحت الأرض – رامز تحت الصفر العام الماضي والذي تم تصويره في روسيا).

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ضيوف رامز في الشلال – رمضان 2019

يستضيف رامز طوال شهر مضان 30 نجم ونجمة في برنامجه الجديد، الذي يتم تصويره بإحدى جزر اندونسيا في جو من الغموض والإثارة المعهودين وعن أسماء الضيوف فهم كالتالي:-

ياسمين صبري.

حمادة هلال.

محمد حماقي

احمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد الفيشاوي

أحمد السعدني

علي ربيع

محمد إمام

أكرم حسني

عمرو يوسف

درة

دينا الشربيني

محمد ممدوح

بيومي فؤاد

انتصار

فكرة برنامج رامز في الشلال

يقوم فريق عمل برنامج رامز، بإصطحاب الضيف داخل قارب بإحدى جزر اندونسيا بغرض استضافته في رحلة سياحية وتكريمه، وخلال الرحلة ينقلب القارب في البحر ويتم قطع خدمات الإتصال بالمحمول ويصبح الضيف غير قادر على الإتصال أو الإستغاثة بأحد، فيضطر الضيف للسباحة للوصول إلى الشاطئ، ويظن أنه قد نجا ليفاجئه رامز بالظهور متنكراً في زي غوريلا متوحشة.

ترتكز فكرة برنامج رامز هذا العام، في الإستعانة بمذيعة مشهورة لجلب الضيوف، وقد ذاع اسم المذيعة اللبنانية رزان مغربي، التي ستكون عليها مهمة استقطاب الضيوف إلى المقلب، وتقديم البرنامج أيضاً.

مواعيد عرض برنامج مقالب رامز جلال الجديد 2019

يتم عرض برنامج رامز جلال 2019 (رامز في الشلال) في شهر رمضان المبارك حصرياً على شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة السادسة والنصف عقب آذان المغرب مباشرةً.