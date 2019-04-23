تراند اليوم : اتفرج على الحلقة 145 من قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul

اتفرج على الحلقة 145 من قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، التي يتم عرضها يوم الأربعاء القادم الذي يوافق 24 إبريل، ويتابعها ملايين المشاهدين من الوطن العربي ودول الخليج العربي، الذي يحرص دائماً على مشاهدة ومتابعة كل ما هو جديد في المسلسل التركي قيامة أرطغرل، ويمكن للجميع أن يشاهد الحلقة 145 من قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، على قناة trt1 التركية – تي آر تي1، التي تبث عليها المسلسل التركي قيامة أرطغرل بشكل حصري ولكن باللغة التركية، ويتم عرض قيامة أرطغرل كل يوم أربع من كل أسبوع، ثم يتم عرضها يوم الخميس على باقي القنوات مثل قناة دعوة الفضائية حيث أنها تُقدمه باللغة العربية.



ينتظر الجميع الحلقة 145 من قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، حتى يتابع ما حدث لأرطغرل وبامسي المقرر ان يتوفى خلال الحلقة بعد محاولات عديدة لإنقاذه، حيث أنه يحصل المسلسل التركي قيامة أرطغرل على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ويُعرض الآن الحلقة 145 من قيامة أرطغرل الجزء الخامس، عبر قناة trt التركية صاحبة الإنتاج الفريد لهذا المسلسل ذات المرجعية الإسلامية حيث أنه يحكي تاريخ ما قبل قيام الدولة العثمانية على يد ابن أرطغرل عثمان، ويُعد المسلسل بأجزائه الخمسة تمهيداً لمسلسل آخر بعنوان قيامة عثمان يتم عرضه في آخر العام الحالي، بالتحديد في شهر نوفمبر المقبل.

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قيامة أرطغرل هو مسلسل تركي من تأليف محمد بوزداغ ومن إخراج متين قوناي وبطولة كل من انجين التان دوزياتان وجافيت جونز وجنكيز جوكشون ونور الدين سونمير وبعض نجوم الدراما التركية الذين برعو في أداء أدوارهم ما جعل المسلسل حديث الملايين ويشاهده عدد كبير في كل العالم وتم ترجمته ودبلجته أيضا دليلا على انتشاره.