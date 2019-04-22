إليسا تعلن عن طرح كليبها الجديد بأغنية “كرهنى” اليوم

صرحت الفنانة اللبنانية إليسا بأنه سيتم طرح فيديو كليب أغنيتها “كرهني” من ألبومها الأخير “إلى كل اللي بيحبوني” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” اليوم الاثنين الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بيروت، وتعد هذه الاغنية هي الثانية التي تم تصوريها فيديو كليب بعد أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”.

تعد أغنية “كرهني” إحدى أغنيات ألبومها “إلى كل اللي بيحبوني”، حيث يضم الألبوم 16 أغنية وهم: “إلى كل اللى بيحبونى، كرهنى، مفيش أسباب، نفسى أقوله، أنا وحيدة، لسه فيها كلام، حكايات، بين قلبى وقلبك، مريضة اهتمام، ارتاح وعيش، انت معى، ينا نعشق، كتيرة عليه، عينيا دى، عا المخفى، وحشتوني”.