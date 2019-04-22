طارق لطفي: غيابي عن دراما رمضان القادم طبيعي لإحداث توازن مع السينما

صرح الفنان طارق لطفي إن غيابه عن دراما رمضان القادم أمر طبيعي، لأنه من الضروري إحداث توازن ما بين المشاركة في الدراما والسينما في المرحلة القادمة.

كما أضاف طارق لطفي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن السيناريو المتميز هو ما يحركه في المركز الأول، لافتا إلى أنه طوال الوقت يبحث عن الجديد والمخاطرة فيما يقدمه.

وأشارت إلى أن مسلسل “بعد البداية” كان بداية البطولة في الدراما، وكان مختلفا وجديداً، وأيضاً “شهادة ميلاد”، و”بين عالمين”، فكلها كانت أعمالا مخيفة بالنسبة له، وتدعو للتفكير.

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وقال أن هذا ما يقصد في أعماله التي كانت مبنية على الاختبارات البسيطة والمتنوعة، لافتاً إلى أنه يتقبل أي أعمال فنية من أي أشخاص وكتاب، حتى لو أنهم يكتبون أول مرة، حيث يقرأ ما هو مكتوب ويتناقش معهم.

وأشار إلى أنه يبحث دائما على أفكار جديدة تكون غير التقليدية والمعتاد عليها، لأنه شخص غير متوقع وغير معروف عنه ما الذي سيقدمه، لافتاً إلى أنه يهتم ويقرأ ويستمع لكل ما يقال حول أعماله، ويقيمه في الأخر لأن النقد من المفترض أن يكون جزيئاً وبناء، وعلى أساس دراسة، وأن يكون منطقياً.