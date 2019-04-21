هاني شاكر يشن هجوماً حاداً على محمد رمضان.. أعرف السبب

شن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، هجوما حاداً على الفنان محمد رمضان بسبب حفلته الغنائية الأخيرة، والأغاني التي يقدمها، والتي تسببت في غضب معظم الجماهير.

وصرح هاني شاكر، في لقائه في برنامج “عرب وود”: “يتفضل يقف قدام اللجنة ويمتحن ويوريتنا إمكانية الصوتية ولكن إمكانيته العضلية مش هاتنفع على المسرح”.

ويذكر أن محمد رمضان أحيا أولى حفلاته الغنائية في الشهر الماضي، في مركز المنارة بالتجمع الخامس وسط حضور ألاف الجماهير، وظهر فيها عاريا وهو ما أثار جدلاً كبيرا من قبل معظم الجمهور الذي غضب من تصرفاته.

ومن جانب أخر يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل “زلزال”، والمقرر مشاركته ضمن السباق الرمضاني القادم، ويعرض على قناة dmc.