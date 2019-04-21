مصطفى خاطر ينشر البوستر الدعائى لـ”طلقة حظ”

قام الفنان مصطفى خاطر بنشر البوستر الدعائي لمسلسله الذي سيشارك به في السباق الرمضاني هذا العام “طلقة حظ”، ويظهر خاطر في البوستر باكياً.

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يشارك مصطفى خاطر بطولة مسلسل “طلقة حظ” أيتن عامر، هبه مجدي، والفنانة أنعام سالوسة، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، أحمد ماهر، محمود حافظ، حسني شتا وغيرهم من الفنانين، المسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط يعيش في منطقة شعبية متزوج ولديه 4 شقيقات بنات وتعيش معه حماته في المنزل، وتقابل العائلة مشكلات عديدة ومواقف في حياتهم.