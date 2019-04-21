شاهد.. نانسي عجرم تحتفل مع أسرتها بعيد ميلاد ابنتها “إيلا”

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، خلال احتفالها مع أسرتها بعيد ميلاد ابنتها “إيلا”.

حيث ظهرت في الصورة نانسي عجرم إلى جانب زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، برفقة ابنتيها إيلا وميلا، وأمامها قالب كبير من الكيك، وعلقت على الصورة كاتبة: “كل سنة ونت طيبة يا كعكتي الصغيرة.. بحبك”.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنجبت منذ شهور قليلة ابنتها الثالثة “ليا”، كما طرحت فيديو كليب أغنيتها الوطنية “راجل ابن راجل”، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وأخرج الكليب بتول عرفة.