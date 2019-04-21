تعرف على مكافأة أيمن بهجت قمر للاعبي “بيراميدز” في حالة الفوز على الزمالك

صرح السيناريست أيمن بهجت قمر مازحًا، عن مكافأة مالية للاعبي نادي بيراميدز، في حالة الفوز على نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث كتب “قمر” عبر صفحته الشخصية قائلاً: “ألف وخمسمائة جنيه مكافأة مني لكل لاعب في نادي بيراميدز لو كسبوا الزمالك.. يالا إن شالله ماحدش حوش.. إغراءات صباحية”.

يذكر أن المباراة التي تجمع بين كلاً من فريق نادي الزمالك وفريق بيراميدز، مقرر لها موعد الثلاثاء المقبل الموافق 23 من أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، ومن المقرر عدم حضور الجمهور للمباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الدوري المصري.