شاهد.. محمد رمضان يشارك جمهوره يوم جديد بـ “سيارته اللامبورجيني”

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره يوم جديد أثناء نزوله من منزله وركوبه سيارته اللامبورجيني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

حيث نشر رمضان فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، معلقًا عليه: “توكلنا على الله يوم جديد”، وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وانهالت التعليقات متمنيين له دوام النجاح والتوفيق، وكانت من أبرز التعليفات: “ثقة في الله نجاح”.

يذكر أن محمد رمضان يستكمل حاليًا تصوير مسلسله الجديد “زلزال”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2019، ويشارك في بطولته كلاً من الفنانة حلا شيحة، ماجد المصري، هنادي مهنى، وغيرهم، وللمخرج إبراهيم فخر.