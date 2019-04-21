شاهد.. خالد عليش يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

حرص الفنان والإعلامي خالد عليش على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وظهر على أصابعه الحبر الفوسفوري.

حيث علق “عليش” على الصورة كاتبًا: “تمت المشاركة بنجاح”، علمًا بأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية انطلق منذ أمس السبت الموافق 20 من أبريل 2019، في جميع محافظات مصر.

والجدير بالذكر أن خالد عليش شارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية المتميزة، منها مسلسل “آدم وجميلة”، “صاحب السعادة”، “أخت تريز”، “ربع مشكل”، “اللهم إني صائم”، و”عوالم خفية”.